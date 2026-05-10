Željko grli sina i ćerku, dok Hani briše suze radosnice: Mitrović slavio sa bivšom, a ova pevačica je nastupila

Autor Ana Živančević
Željko Mitrović obeležio je rođendan svoje bivše supruge Sonje.

Izvor: Instagram printscreen/ sandramitrovic

Sonja Mitrović Hani proslavila je rođendan u krugu porodice i najbližih prijatelja, a slavlju je prisustvovao i Željko Mitrović.Kako se navodi, Željko je zbog proslave čak skratio putovanje i promenio let kako bi stigao na vreme.



Tokom večeri nastala je emotivna atmosfera, pa su Hani, Željko i njihova deca, ćerka Sandra i sin Aleksandar, zajedno igrali zagrljeni nasred restorana. Slavlju je prisustvovala i Ana Bekuta koja je zapevala.

Posebnu pažnju privukao je trenutak kada je Hani pustila emocije i brisala suze, dok je Željko grlio naslednike. Vlasnik Pinka je tokom slavlja uzeo mikrofon i sa svojim bendom otpevao rođendansku pesmu, uz emotivnu poruku da mu je upravo ona svojevremeno spasila život.

"Danas je rođendan mojoj bivšoj supruzi Sonji! Draga moja Sonja, srećan ti rođendan i da mi budeš zdrava, i vesela još bar 240 godina. Ti si svakako jedna od najznačajnijih ljudi u mom životu."

"Čak i kada sam ti život iskomplikovao ti si to uzvratila tako sto si spasila moj život. Uvek ću brinuti i voditi računa o tebi, našoj deci, našim unucima i svakako praunucima, čukun unuci će do tada moći i sami. Nikad ne zaboravi mnogo te voli tvoj Žeks, P.S. Pomerio sam let da bih stigao na tvoj rođoš večeras! Vidimo se", poručio je.

