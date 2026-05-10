"Uhvatio sam Radu Manojlović i Milana Stankovića u krevetu": Ovaj pjevač je obelodanio njihovu vezu, isplivala istina

Autor Ana Živančević
Slobodan Batjarević Cobe prisjetio se kako je saznao da su Rada i Milan u vezi.

Ovaj pjevač je obelodanio njihovu vezu, isplivala istina Izvor: instagram/printscreen/cobebatjarevic_official

Rada Manojlović i Milan Stanković važili su za jedan od najomiljenijih parova na estradi. I nakon raskida ostali su u korektnim i prijateljskim odnosima.

I danas jedno o drugom govore sa poštovanjem, a Rada je među rijetkima koji su ostali u kontaktu sa Milanom i nakon njegovog povlačenja sa javne scene.

Slobodan Batjarević Cobe, koji je bio ista generacija u takmičenju Zvezde Granda kao i Rada Manojlović i Milan Stanković, otkrio je kako je upravo on prvi saznao za njihovu vezu.

"Uhvatio sam Radu Manojlović i Milana Stankovića u intimnom činu. Ja sam otkrio njihovu vezu. Mislim da smo bili u Makedoniji i sišli smo dole do kombija, sa nama je bio Žika i sad Rade i Milana nema. Mene nešto vuče da idem gore, nerviram se svaki put oni kasne. Uđem ja u Radinu sobu, Rajke nema, polako ja otvaram Milanovu sobu, oni se ljube. Reko 'Tu ste, gotovi ste'. I Milan i Rada, meni kažu 'Nemoj slučajno nekome nešto da kažeš, ubićemo te', ja ima kažem 'Milane, kad bi tvoj brat rekao nekome nešto', kako sam sišao, sve sam ispričao", ispričao je Cobe za "Hype" televiziju u emisiji "Pretres".

Podsjetimo, Cobe je rekao da su on i ostale kolege imale problem zbog Milana.

"U početku su mu svi gledali kroz prste i onda kad je počeo da zapada za oko Žika je rekao 'Od sutra ko kasni od vas, cijelu ekipu uskraćujemo za toliko i toliko....' Mi smo se smijali, Milan dečko opušten skroz, ne nervira se a i dalje kasni. Ali Žika nas nikada nije kaznio, to se šalio....On je možda rekao u šalio da ga malo prodrma, ali njega ništa nije moglo da prodrma. U stvari njega ništa nije prodrmalo, on je nastavljao", rekao je Cobe u emisiji "Minsko polje".

