Srpski trener Miroslav Muta Nikolić govorio je o situaciji u Crvenoj zvezdi i Partizanu, a posebno o činjenici da su crveno-bijeli promijenili čeitiri trenera u jednoj sezoni

Izvor: MN Press

Srpski trener Miroslav Muta Nikolić bio je vidno nezadovoljan situacijom u Partizanu i Crvenoj zvezdi. "Vječiti" su završili takmičenje u Košarkaškoj ligi Srbije, a to nije jedino iznenađenje koje su evroligaši priredili navijačima - sezone nisu bile ni izbliza onakve kakve su se očekivale, uslijedile su i brojne promjene - trenera, igrača, a samim tim i tenzije u srpskoj košarci.

"Crno-bijeli su odigrali sa 'dva i po' stranca, da ne spominjem Žofrija Lovernja, koji je dobio naš pasoš. Da ne komentarišem izbor Đoana Penjaroje, ali oni nemaju domaće igrače na tom nivou, koji su kadri da osvoje neku titulu, uz sve poštovanje pomenutih. Zvezda tu stoji malo bolje.

Vidi opis Muta opsovao, pa počeo da nabraja trenere Zvezde: "Četvorica? To ne rade veliki klubovi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 19 / 19

Ali, pogledajte Spartak i oni imaju tri dobra stranca, ali i kvalitetne domaće igrače i ove iz regiona, poput Igora Drobnjaka. Ne bih ulazio konkretnije u izbor stranaca u slučaju 'vječitih'", rekao je Muta Nikolić u razgovoru za Sport klub.

Očekivalo se više od Partizana s obzirom na to da tim Đoana Penjaroje igra znatno bolje u posljednje vrijeme. S druge strane, očekivalo se i od Crvene zvezde da makar odlazak Saše Obradovića bude šok-terapija, ali ni to se nije dogodilo. Spartak je po ko zna koji put došao glave timu sa Malog Kalemegdana.

"Tek je takav potez skroz pogrešan. Pa, sezona im je trajala do petka uveče, a 'uspjeli' su da promijene četvoricu trenera - Janis Sferopulos, pa Tomislav Tomović, Saša Obradović i za kraj Milan Tomić. Ma, daj da se ne zaj*******, pa veliki klubovi to ne rade. Treneri se ne mijenjaju toliko zbog loših rezultata, već više kada se izgubi kontakt sa igračima, kada puknu te veze", zaključio je Muta Nikolić.