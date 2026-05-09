Bivši Tanje Bošković godinama ne priča sa ćerkom: Brutalna izjava napravila raskol u porodici, bore se oko imovine

Dejan Karaklajić otvoreno je govorio svojevremeno o pozivu svoje naslednice, kao i da li je on bio za to ili ne.

Izvor: YouTube/RTS Zabava - Zvanični kanal

Proslavljeni režiser Dejan Karaklajić sa bivšom suprugom, jednom od najvećih srpskih glumica Tanjom Bošković ima dvoje djece. Ćerku Lanu i sina Đorđa. Naslednica je krenula majčinim stopama što nije naišlo na njegovo odobravanje.

Naime, kao neko ko je decenijama u umetničkoj branši Karaklajić je znao koliko je gluma zahtevna profesija te nije bio ni najmanjesrećan kada je Lana odlučila da upravo gluma bude njen životni poziv.

"Imam dvoje djece. Ćerku Lanu, koja je glumica. Odgovarao sam je da se bavi tim poslom. Glumački poziv je najgori posao na svetu, jer zavisite od drugih stalno. I najveća zvezda zavisi od pisca i reditelja, a kad ste mladi, uvek strepite da li će vas izabrati za neku ulogu ili ne. I kad ste žena, mnogi imaju i seksualne aspiracije prema vama, što je grozno", govorio je Dejan svojevremeno, pa dodao:

"Lana je imala kao uzor svoju majku Tanju Bošković, koja je bila uspješna i poznata, ali je postala slavna u nekim normalnijim i drugačijim vremenima. Mladih glumaca i glumica ima mnogo. Ona se trudi i mnogo radi, ali sve ide teško. Govorio sam joj uvijek: 'Nemoj da budeš glumica'. Lana divno piše i bolje da je studirala dramaturgiju. Talenta ima, ali to vam u današnje vrijeme ne znači mnogo. Njen najveći teret je što je porede s majkom i s tim se treba izboriti", zaključio je Karaklajić.

"Čuo sam da se udala, postala majka"

Dejan je priznao da ima narušene odnose sa ćerkom koja sa njim godinama nije u kontaktu. Kaže da i sin sa sestrom nije blizak kao nekada, a za sve okrivljuje bivšu ženu, koju nije želio da imenuje iako svi znaju da je riječ o glumici Tanji Bošković, jer samo sa njom ima naslednike.

"Moja djeca, moja ćerka, ne govori sa mnom godinama. Čuo sam da se udala, da je dobila dijete. Sa sinom sam u svakodnevnom kontaktu. Oni su se na neki način udaljili, što je vrlo loše, jer je cela situacija učinjena tako da moj sin ne dobije ništa, a da moja ćerka dobije taj stan. Iza toga stoji logika da on ne živi ovde i šta će njemu taj stan. Osoba o kojoj govorim, koju neću da imenujem ima svoj stan, pola stana svojih roditelja, majka joj je u domu, a otac joj je umro, i ima stan u Herceg Novom. Znači ima tri stana", započeo je priču Dejan, pa nastavio:

Izvor: Kurir/ Mondo