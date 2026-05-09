Ovo je zaboravljena kuća Zdravko Čolić: Urušen krov i korov svuda oko nje, rođak iznio istinu o porijeklu porodice

Domaći mediji su svojevremeno posjetili kuću u kojoj je rođen otac Zdravka Čolića.

Velika balkanska zvijezda Zdravko Čolić rođen je i odrastao u Sarajevu, jedno vrijeme živio je i u Zagrebu, a kasnije se skrasio u Beogradu. Ipak, manje je poznato da zajedno sa bratom posjeduje i porodičnu kuću u selu Vlahovići u Hercegovini.

Prije nekoliko godina domaći mediji posjetili su Vlahoviće, pored Ljubinjea, odakle su porijeklom svi Čolići, a gdje je rođen i pjevačev otac. Zdravko je, zna cijeli Balkan, rođen u Sarajevu i svi ga smatraju Bosancem, a zapravo je čist Hercegovac – i majka i otac su mu Hercegovci.

Sam Čola je rijetko pričao o svojoj porodici, tek nekoliko puta je pominjao Trebinje i Stolac, majčino rodno mjesto Trebinjske šume, ali Vlahoviće nikada. A Čolići su upravo iz Vlahovića, jednog od većih sela, udaljenog 15 kilometara od Ljubinja.

Nekada je tu živjelo više hiljada ljudi, postojale su škola i crkva, a danas u selu žive tek dvoje starijih mještana i Milivoje Čolić (48), jedan od rijetkih koji se vratio i nastanio tu, tik uz veliku kamenu kuću gdje su rođeni Zdravkov otac Vlado i đed Dušan. Na kući su i dalje originalna vrata i katanac, krov se gotovo urušio, ali još ponosno prkosi vremenu, vjetru i kiši, čuvajući glasove prošlosti.

Kuća je obrasla travom, jedna strana gotovo srušena, ali i dalje odolijeva, čak ni posljednji zemljotres nije uspio da je pokori. Prkosi, baš kao što Hercegovci prkose vremenu i teškim uslovima života – ponosno.

Nasmejan, srdačan, Milivoje Čolić ispričao je ono što je i on čuo od starijih. Zdravko je jednom bio ovdje otkako se rodio, zajedno s bratom prije desetak godina i raspitivao se o svojim korijenima.

„Evo, ovo je kuća. Tu je rođen Vlade. Ovo je, vidi se, turska gradnja. Knez sela je bio u ovoj kući. Čola ti je od te familije, od posljednjeg kneza iz sela, Čolići su bili kneževi (upravljali selom, p.a). Knezovi su bili, gdje su bili Turci. Ulazilo se sa gornje strane, dolje je bila stoka, gore je čeljad spavala. Šćepan je bio zadnji knez Čolića, to je Zdravkov pradjed. Čola ti ovdje nije rođen, on je jednom došao, bio prije deset godina s bratom. Djed mu se iselio u Topolovac, a Vlado, njegov otac, bio je u Sarajevu u policiji. Po meni, nisam ni siguran da Zdravko vjeruje da je odavde“, kroz osmijeh priča Milivoje.

„Iz te kuće, tu je knez stolovao, pobjegli su svi Čolići naši, bježali ljudi, i ne samo Čolići, nego svi iz sela od Turaka u Crnu Goru. Kada su se vratili, nama vrata na polači, po starinski su tako zvali kuću. Prepoznali su ih u Bitulji Donjoj, Turci odnijeli, to su muslimanska sela do Stoca, oni otišli, skinuli ta vrata i vratili ih“, ispričao je Milivoje, ponosan na svoje Čoliće.