Duško Tošić branio je novu djevojku od negativnih komentara

Izvor: Instagram / duskotosic, instagram/noraamilo

Bivši suprug Jelene Karleuše navodno već neko vrijeme uživa u odnosu sa novom izabranicom Norom. Ona se nedavno prvi put i oglasila stavivši tačku na tvrdnje koje je o njoj iznjela pjevačica, i ujedno potvrdivši da je zaljubljena u Tošića, te da im je lijepo u vezi.

Iako nekadašnji fudbaler do sada nije praktikovao da se oglašava zbog svojih partnerki, čak ni kada je riječ o njegovoj bivšoj supruzi, sve dok se nisu razveli, sada je, barem se tako čini, napravio izuzetak.

Vidi opis Duško Tošić zbog nove djevojke u žestokom okršaju na mrežama: Reagovao zbog gnusnih tvrdnji, javno je brani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 8 / 8

On je nedavno stao u njenu odbranu na Instagramu, a iako je brzo izbrisan komentar, društvenom mrežom Iks kruži skrinšot onoga što je navodno napisao. Iako je njegov komentar precrtan, vide se odgovori dva korisnika:

"Kako onda definisati muškarca koji u zrelim godinama rasturi porodicu i krene sa p****** da se zabavlja? Šta je on?", a potom su uslijedile i tvrdnje vezane za Noru u kojima su umiješani i navijači Partizana.

Duško Tošić oglasio se na IG povodom aktuelne situacije, nakon čega su ga navijači partizana optuzili da je sa devojkom koju su navijači razvlačili na afterima. Posle nekoliko minuta, komentar je nestao. Da li to znači da je ovo za Noru istina?#caosvimahttps://t.co/H1xcpROEC5pic.twitter.com/u0yEiM6AMK — Estradni Sudija (@estradnisudija)June 2, 2026

Nakon haosa na mrežama, ni Duško, ni Nora se nisu oglašavali dalje, a u nastavku pogledajte još fotografija fudbalerove nove izabranice:



(/MONDO)