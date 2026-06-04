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Duško Tošić zbog nove djevojke u žestokom okršaju na mrežama: Reagovao zbog gnusnih tvrdnji, javno je brani

Duško Tošić zbog nove djevojke u žestokom okršaju na mrežama: Reagovao zbog gnusnih tvrdnji, javno je brani

Autor Jelena Sitarica
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Duško Tošić branio je novu djevojku od negativnih komentara

Duško Tošić zbog nove djevojke u žestokom okršaju na mrežama: Reagovao zbog gnusnih tvrdnji, javno j Izvor: Instagram / duskotosic, instagram/noraamilo

Bivši suprug Jelene Karleuše navodno već neko vrijeme uživa u odnosu sa novom izabranicom Norom. Ona se nedavno prvi put i oglasila stavivši tačku na tvrdnje koje je o njoj iznjela pjevačica, i ujedno potvrdivši da je zaljubljena u Tošića, te da im je lijepo u vezi.

Iako nekadašnji fudbaler do sada nije praktikovao da se oglašava zbog svojih partnerki, čak ni kada je riječ o njegovoj bivšoj supruzi, sve dok se nisu razveli, sada je, barem se tako čini, napravio izuzetak.

On je nedavno stao u njenu odbranu na Instagramu, a iako je brzo izbrisan komentar, društvenom mrežom Iks kruži skrinšot onoga što je navodno napisao. Iako je njegov komentar precrtan, vide se odgovori dva korisnika:

"Kako onda definisati muškarca koji u zrelim godinama rasturi porodicu i krene sa p****** da se zabavlja? Šta je on?", a potom su uslijedile i tvrdnje vezane za Noru u kojima su umiješani i navijači Partizana.

Nakon haosa na mrežama, ni Duško, ni Nora se nisu oglašavali dalje, a u nastavku pogledajte još fotografija fudbalerove nove izabranice:


(/MONDO)

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Duško Tošić djevojka

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