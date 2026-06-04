U Slavjanskom okrugu Krasnodarskog kraja proglašeno je vanredno stanje nakon pucanja brane na rijeci Kuban, pri čemu je otvorena pukotina širine 25 do 30 metara.
U Slavjanskom okrugu Krasnodarskog kraja proglašeno je vanredno stanje zbog pucanja brane na reci Kuban, a stanovnici pogođenih područja su evakuisani, saopštile su lokalne službe za vanredne situacije.
Prema navodima nadležnih službi, pukotina na brani u blizini baštenskog naselja Neftjanik široka je između 25 i 30 metara, što je izazvalo prijetnju po selo Urma, udaljeno oko 9,5 kilometara od oštećenja, prenio je TASS. Stanovništvo je upozoreno sirenama, a evakuacija je sprovedena, pri čemu je dio ljudi smješten u privremeni smještaj.
В Крымском районе прорвало дамбу. Власти эвакуируют жителей, сельчане несколько дней пытаются сдержать воду своими силами и жалуются на нехватку техники— SOTA (@Sota_Vision)June 3, 2026
В Крымском районе Краснодарского края прорвало дамбу у хутора Западного. Власти объявили эвакуацию нескольких населенных…pic.twitter.com/IEVwtx7obM
Na terenu se nalazi nekoliko stotina spasilaca i desetine jedinica opreme i postavljene su desetine hiljada vreća sa pijeskom i izgrađeni su zaštitni nasipi.
Prema prvim procjenama službi za vanredne situacije, voda nije ušla u stambene objekte, već je samo došlo do plavljenja poljoprivrednog zemljišta, a nivo rijeke je počeo da opada.
In Krasnodar, the square where a church honoring the "heroes of the special military operation" is to be built has flooded.— Belsat in English (@Belsat_Eng)May 31, 2026
The Kuban River burst its banks, flooding the area near the Turgenevsky Bridge.
This is where the authorities plan to build a church honoring the "heroes…pic.twitter.com/7ngH0L53in
Zabilježena su i manja oštećenja na drugim lokacijama u regionu, ali bez ugrožavanja stanovništva, navele su nadležne službe.