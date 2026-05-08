Silvija Nedeljković je bila jedna od omiljenih Zvezda Granda, a onda se povukla: Evo i zašto, u sve umiješan Žika

Silvija Nedeljković je poznata pjevačica koja je učestvovala u Zvezdama Granda 2006. godine i ubrzo započela muzičku karijeru.

Pjevačica Silvija Nedeljković (42), koja je danas glavna tema medija, jer je posle duge borbe za potomstvo u drugom stanju i čeka blizance, pojavila se 2006. godine u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a sledeće godine je postala finalista i počela da snima svoje pjesme.

Ipak, samo nekoliko godina se zadržala na estradi, a onda se povukla i posvetila braku sa golmanom Sašom Nedeljkovićem.

"Jako je teško naći pravog partnera. Imala sam tu sreću da imam čovjeka koji odgovara svim mojim parametrima. Izabrala sam da stvaram porodicu, i smatram da nisam pogriješila. Isto bih opet uradila", rekla je pjevačica, pa otkrila da li se čuje sa nekim iz svoje generacije.

"S vremena na vrijeme se čujem sa nekim. Nedavno sam se vidjela sa Dinčom, sa Dušanom Svilarom se čujem, i mnogo mi je drago što je ostvario svoje snove da bude operski pjevač i radi u pozorištu. On mi je mezimče. S Banetom Mojićevićem se vidim, jer je i on iz Čačka. Žao mi je što se sa Radom ne čujem, ali žena radi kao dragstor", rekla je Silvija, koja je otkrila i da je ljudi i danas prepoznaju.

"Dešava se, lijepo je to što me ljudi nisu zaboravili. Ostavila sam lijep utisak, ne pamte me po aferama i skandalima. Ali najlepše mi je što to prepoznavanje ide od starijih ljudi. Ako te bakice ne vole, džaba si ti na televiziji ili u takmičenju. Djeca me slabo znaju, ali se desi i to. To su oni mlađi koji su u ono vrijeme sjekli vene na Milana Stankovića - dodala je ona.

Prisjetila se i saradnje sa Sašom Popovićem i Žikom Jakšićem.

"Ja sam staromodni tip, i to je bio veliki problem. Ja bih da stanem i pevam. Rada i ja smo mnogo različite, a mnogo smo radile zajedno. Mene je Žika terao da oblačim štikle i miniće, a njoj je to prirodno stanje. Svađala sam se s njim jer ja hoću baletanke i štikle. Ali onda ona uzme bakšiš, ja ne uzmem ništa. Ali nikad i nisam bila taj tip. A što se Saleta tiče, on bi mi sigurno sad rekao: 'E, zato si tu gdje jesi. To ti je što nisi htela štikle, miniće i bakšiš (smijeh).' I sada da se vratim na scenu, što se neće desiti nikad, ne bih umjela tako", priznala je ona.

