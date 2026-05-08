Melanija Tramp prekršila protokol sa britanskim kraljem: "Trajalo je toliko dugo da bi se u monarhiji zgrozili"

Neobično prisan gest Melanije Tramp prema kralju Čarlsu tokom posjete Bijeloj kući iznenadio je javnost i izazvao brojne komentare zbog kršenja protokola.

Kralj Čarls III, za koga treba napomenuti da je praktično od rođenja pripreman za život u diplomatiji, uspio je da "otopi" hladnu spoljašnjost bivše slovenačke manekenke. Za svoj šarmantni pristup nagrađen je "nežnim dodirom po rukavu, toliko dugotrajnim da bi zgrozio poklonike kraljevskog protokola", navodi kraljevski biograf Kristofer Vilson za The Telegraph.

King Charles has made First Lady Melania Trump have a fit of giggles pic.twitter.com/Dao7q6gxWH — Salty Duchess (@duchess_salty)April 27, 2026

Susret koji je uzdrmao internet

Osmijeh američke prve dame redak je prizor, ali tim više dobrodošao, a na internetu kruže brojni viralni video-snimci u kojima Melanija odmiče ruku svog supruga dok on pokušava da uspostavi trenutak bliskog kontakta. Baš zato je ovaj susret u mnogočemu, pa tako i u ovom detalju, postao viralan.