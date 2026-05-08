Crnogorska granična policija je 6. maja, u koordinisanoj akciji preduzela 240 mjera i radnji prema stranim državljanima, u okviru kojih su nadležni organi preduzimali različite upravne i operativne aktivnosti u cilju kontrole zakonitosti boravka i kretanja stranaca na teritoriji Crne Gore, saopštila je Uprava policije (UP).

“U tom smislu, otkazan je boravak za 26 stranih državljana, dok je za 42 strana državljanina iniciran prestanak privremenog boravka. Donijeto je 25 rješenja o povratku, a protiv 143 strana državljana podnijete su prekršajne prijave, odnosno izdati prekršajni nalozi”, kazali su iz policije.

Takođe, shodno Sporazumima o vraćanju i prihvatanju lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit, tri lica su u skraćenom postupku predata susjednim državama, dok je jedan strani državljanin smješten u Prihvatilište za strance.

“Pored toga, granična policija je, u okviru operativno-taktičke akcije „Stranac“, u saradnji sa inspekcijskim službama, tokom marta i aprila realizovala 2.898 mjera usmjerenih na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, te sprovela 173 akcije, samostalno i u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima”, navode iz policije.

U okviru navedenih aktivnosti donijeto je 431 rješenje o povratku lica, 389 rješenja o otkazu boravka do 90 dana i 35 rješenja o protjerivanju stranih državljana, dok je prinudno udaljeno 48 stranih državljana.

“Takođe, podnijeto je 248 inicijativa za prekid privremenog boravka, a protiv 1.619 stranih državljana podnijete su prekršajne prijave, odnosno izdati prekršajni nalozi”, kazali su iz policije.

Kako zaključuju, donijeto je i devet rješenja o blažim mjerama, 14 stranih državljana smješteno je u Prihvatilište za strance, a 105 lica je, shodno sporazumima o vraćanju i prihvatanju, u skraćenom postupku predato susjednim državama.