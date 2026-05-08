Evropska unija mogla bi da se suoči sa znatno višim američkim carinama ukoliko do 4. jula ne ratifikuje trgovinski sporazum sa Vašingtonom, upozorio je predsednik SAD Donald Tramp nakon razgovora sa Ursulom fon der Lajen.

Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Evropska unija mora da ratifikuje trgovinski sporazum sa SAD do 4. jula ili će se suočiti sa "mnogo višim" carinama, nakon što evropski zvaničnici nisu uspjeli da postignu konačan dogovor o sprovođenju sporazuma.

Tramp je izjavio da je o ovom pitanju razgovarao sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i da joj je dao rok do 250. godišnjice nezavisnosti SAD.

"Složili smo se da ima vremena do rođendana naše zemlje, u suprotnom će carine odmah porasti na mnogo više nivoe", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Ovogodišnji Dan nezavisnosti SAD, koji se slavi 4. jula, obilježava 250. godišnjicu proglašenja nezavisnosti američkih kolonija od britanske vlasti. Fon der Lajen je u četvrtak izjavila da je Evropska unija postigla "dobar napredak" ka ratifikaciji sporazuma početkom jula.

"Ostajemo potpuno posvećeni njegovoj implementaciji, sa obe strane", rekla je ona na X, prenosi Klix.

Evropska unija i SAD su prošlog jula postigle sporazum kojim su carine na većinu evropske robe utvrđene na 15 odsto. Međutim, Tramp je izrazio nezadovoljstvo sporom primenom sporazuma.

Situaciju je dodatno zakomplikovala odluka Vrhovnog suda SAD iz februara, koja je zaključila da je Tramp prekoračio svoja ovlašćenja prilikom uvođenja širokog spektra tarifa, uključujući i one protiv Evropske unije. Nakon toga, američka administracija je uvela privremenu carinu od 10 odsto dok pokušava da pronađe trajnije načine za reorganizaciju trgovinske politike.

Međutim, presuda nije uticala na sektorske tarife poput onih na automobile, koje su smanjene na 15 odsto prema sporazumu sa EU. Dok sporazum još uvijek čeka potvrdu zemalja članica Evropske unije, Tramp je prošle nedelje zaprijetio da će povećati carine na evropske automobile i kamione na 25 odsto, optužujući EU da ne poštuje svoj dio sporazuma.

Kipar, koji trenutno predsedava Savetom Evropske unije, saopštio je da želi da održi "pozitivan zamah" u razgovorima sa poslanicima Evropskog parlamenta zakazanim za 19. maj.

Tramp je ponovo kritikovao Evropsku uniju, ističući da dugo čeka da EU ispuni svoje obaveze iz onoga što je nazvao "istorijskim trgovinskim sporazumom" dogovorenim u Ternberiju, u Škotskoj.

"EU je obećala da će ispuniti svoj deo sporazuma i, kako je dogovoreno, smanjiti svoje tarife na nulu", rekao je Tramp.

Evropski parlament je krajem marta dao uslovno odobrenje sporazumu o tarifama sa Trampovom administracijom, ali su evropski predstavnici zatražili dodatne zaštitne mehanizme prije konačne primjene sporazuma.