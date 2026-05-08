Gazirana ili negazirana voda? Dokazano zbog koje mršavite, a koja pravi problem u stomaku

Gazirana voda može da utiče na metabolizam i snizi nivo šećera u krvi, ali je njen efekat minimalan i ne dovodi do stvarnog gubitka kilograma. Ovo su zaključci studije objavljene u časopisu BMJ Nutrition Prevention & Health.

Akira Takahaši iz Centra za dijalizu bolnice Tesseikai Neurosurgery u Japanu podseća da gazirana voda može da pomogne pri mršavljenju tako što izaziva osećaj sitosti i ubrzava varenje. Međutim, tačan mehanizam kojim gazirana voda snižava šećer nije dovoljno istražen, a njen uticaj na kontrolu telesne težine ostaje nejasan.

Takahaši je analizirao fiziološke efekte konzumiranja gazirane vode, pozivajući se na istraživanja o hipoglikemiji izazvanoj hemodijalizom. Tokom ovog procesa krv postaje alkalnija, što povećava metabolizam glukoze. Sličan efekat primećuje se nakon konzumiranja gazirane vode, gde se ugljen-dioksid apsorbuje u krvotok i pretvara u bikarbonat, što stimuliše anaerobnu glikolizu.

Ograničenja i potencijalni neželjeni efekti

Iako gazirana voda može da ubrza metabolizam, njen ukupni uticaj je ograničen. Tokom standardne sesije hemodijalize potroši se oko 9,5 g glukoze, što pokazuje da je uticaj gazirane vode na gubitak težine minimalan. Ključni faktori ostaju uravnotežena ishrana i redovna fizička aktivnost.

Dugotrajno konzumiranje velikih količina gazirane vode može negativno da utiče na sistem za varenje, naročito kod osoba sa gastrointestinalnim problemima. To može dovesti do nadimanja, gasova i pogoršanja simptoma poput sindroma iritabilnog creva. Takahaši naglašava da je umerenost ključna kako bi se izbegli neželjeni efekti.

Profesor Sumantra Rej iz NNEdPro Global Institute for Food, Nutrition and Health napominje da veza između gazirane vode i metabolizma glukoze zahteva dalja istraživanja. Trenutna analiza ne pruža dovoljno dokaza da bi se formulisale preporuke o njenoj upotrebi u prevenciji ili terapiji.

