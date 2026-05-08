U gradu Zincigu u okrugu Arvajler u toku je velika policijska operacija. Kako je potvrdila policija, u filijali Folksbanke u centru grada trenutno se odvija talačka kriza.

Izvor: 7aktuell.de | Alexander Franz / imago stock&people / Profimedia

Pojavile su se prve fotografije i snimci talačke krize u Volksbanci u njemačkom gradu Zincigu.

Kako je potvrdila policija, operacija traje od 9 časova ujutru.

Na terenu su raspoređene jake policijske snage, uključujući i specijalne jedinice, dok područje iz vazduha nadgledaju helikopteri. Uži centar grada je u potpunosti blokiran, piše Bild.

Incident je počeo jutros kada se blindirano vozilo za prevoz novca zaustavilo ispred banke.

Several hostages taken at German bank branch, police say



German police said on ​Friday several people, including ‌one cash transport driver, had been taken hostage at a ​savings bank branch ​in the western town of ⁠Sinzig.

"It is currently believed ​that there are several…pic.twitter.com/UGVDCqeCXs — News.Az (@news_az)May 8, 2026

Prema pisanju lista "Bild", u trenutku kada je jedan od radnika obezbjeđenja izašao iz vozila kako bi ušao u zgradu, presreo ga je i zaprijetio mu nepoznati muškarac. Pretpostavlja se da se otmičar i zaposleni trenutno nalaze u trezoru banke.

Portparol policije je izjavio da se sumnja na prisustvo više počinilaca i talaca unutar zgrade, među kojima je i vozač oklopnog vozila (koje je i dalje parkirano ispred ulaza).

Situacija na terenu je trenutno stabilna, a nadležni uvjeravaju da nema opasnosti po građane koji se nalaze van blokiranog područja.

Policija je apelovala na javnost da ne širi dezinformacije putem društvenih mreža, dok lokalno stanovništvo već razmjenjuje upozorenja da se strogo izbjegava centar grada.

Zincig se inače nalazi u dolini rijeke Ar, u saveznoj pokrajini Rajna-Palatinat, nedaleko od granice sa Sjevernom Rajnom-Vestfalijom. Najbliži veći gradovi su Bon, udaljen oko 20 kilometara, i Koblenc, na oko 30 kilometara udaljenosti.

(MONDO)