"Ćerka užas, ne daj bože nikome, nesnosna je i zla": Lepa Srpkinja pokazala decu koju je dobila sa bivšim kog su ubili

Sonja Lazetić se pohvalila na mrežama fotografijama dece, ne štedeći kritike na njihov račun

Čuvena lepotica Sonja Lazetić koju su mnogi upamtili iz kultnog filma "Vidimo se u čitulji", godinama je u skladnom braku sa bivšim fudbalerom Nikolom Lazetićem. Nikola iz prvog braka ima sina sa Sandrom Drašković, poznatijom kao Sani Armani, dok je Sonja iz braka sa Goranom Marićem Maretom dobila troje dece, a on je ubijen kada je ona imala 29 godina.

Sonja je sada odlučila da svojim pratiocima pokaže sina i ćerku, te je iskoristila priliku i da se našali opisujući ih na specifičan i šaljiv način, ne štedeći pritom ni "kritike" na njihov račun.

Za svog sina, koji je izrastao u pravog lepotana, Sonja je istakla da je on onaj član porodice koji beži od društvenih mreža:

"Moj sin koji nema Instagram", napisala je ponosna majka, dok je na drugoj slici dodala i kratko: "Moj mali".

Ipak, najviše pažnje privukao je njen opis ćerke Elene. Iako je očigledno da su veoma bliske i da devojka pleni lepotom, Sonja ju je pred svima "prozvala" na duhovit način:

"Previše razmažena i pomalo zla, jednom rečju nesnosna", navela je Sonja, dok je na drugoj objavi dodala: "Ćerka! Užas živi, ne daj Bože nikome".

Sonja i Nikola se preselili na Avalu i kupili traktor

Podsetimo, nekadašnji fudbaler Nikola Lazetić i njegova supruga Sonja pre izvesnog vremena odlučili su da se skuće na Avali, gde su kupili prelepo imanje sa raskošnom vilom i bazenom.

Sonja se jednom prilikom obratila i svojoj prijateljici na Iksu (nekadašnji Tviter), pa joj je napisala da otkad se preselila na Avalu, više uopšte ne vodi računa o fizičkom izgledu i da je rad na selu iscrpljuje.

- Ne farbam se. Već godinu i po dana se ne feniram, jer rad na selu isceljuje i ukovrdžam se za pola sata. Sad furam prirodne lokne, sama se šišam i prava sam divlja žena. I mnogo mi je lepo - napisala je Sonja.

Kako su pisali domaći mediji, Sonja je nakon odlaska iz prestonice potpuno promenila način života, pa je počela da se bavi i poljoprivredom i obrađuje zemlju, na kojoj je počela da gaji organsko voće i povrće. Sonja i Nikola Lazetić su kupili i jedan od najmodernijih traktora kako bi mogli da se bave seoskim poslovima.

Pogledajte kako izgleda njena bašta: