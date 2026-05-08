Slavna srpska književnica u 66. otvorila OnlyFans: Godinama preživljavala pa odlučila da živi lagodno

Autor Jelena Sitarica
Poznata književnica ne vidi ništa loše u ovom potezu, te kaže da ne sumnja da će lijepo zarađivati

Izvor: Youtube / Grand Magazin

Književnica Zorana Šulc (66) je u sedmoj deceniji života odlučila da otvori profil na platformi Onli fans. Autorka poznata po provokativnim i erotski obojenim književnim ostvarenjima kaže za Kurir da je odluku donijela bez dileme i bez potrebe da bilo kome polaže racune.

"Toliki poznati svjetski pisci pisali su o erotici i na tome zaradili ogromne pare. U mojim književnim djelima na erotici su zarađivale izdavačke kuće. Sada sam riješila da makar od tih erotskih recenica zaradim i ja nešto" poručila je kratko i jasno Šulc.

Kako kaže, njen sadržaj neće biti senzacionalistički, već nastavak književnog izraza po kojem je publika već poznaje samo u drugačijem formatu i bez posrednika.

"To će mi omogućiti da lagodno živim.Pisac je cijelog života osuđen da ga tapšu po ramenu, a da od umjetnosti jedva preživljava. Ja više nemam namjeru da se izvinjavam zbog toga što želim da živim pristojno od svog rada" navela je književnica.

Na brojne komentare i reakcije koje su se već pojavile na društvenim mrežama, odgovorila je kratko i direktno:

" I bilo kakav komentar zadržite za sebe. Na svojim cipelama ja vezujem pertle, a ne vi " zaključila je ona.

Njena odluka među prijateljima je izazvala podijeljene reakcije od podrške zbog hrabrosti i autentičnosti, do kritika konzervativnijeg dijela publike. 

Teška životna priča

Podsjetimo, Zorana Šulc je u prošlosti transparentno pričala o svemu što je doživjela, počev od toga da ju je nakon jedne proslave silovao drug, kao i da ju je bivši suprug varao tokom braka.

(Kurir.rs/MONDO)

