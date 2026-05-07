Gala proslava Mitrovića u Monaku: Željko priredio Milici iznenađenje na Azurnoj obali, ona ostala bez teksta

Vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, organizovao je svojoj supruzi Milica Mitrović rođendansko slavlje za pamćenje u jednom od najluksuznijih evropskih gradova – Monako.
Bračni par trenutno boravi na Azurnoj obali, gdje su u romantičnoj atmosferi obilježili Miličin poseban dan, daleko od gradske gužve i poslovnih obaveza. Milica Mitrović rođendan je dočekala tačno u ponoć, u društvu najbližih članova porodice.
Na društvenim mrežama podijelila je dio atmosfere iz luksuznog hotelskog apartmana sa pogledom na Azurnu obalu. Prostor je bio dekorisan raskošnim cvjetnim aranžmanima, slatkišima i elegantnim detaljima koji su dodatno upotpunili slavlje.
Posebnu pažnju privukla je i emotivna čestitka koju joj je među prvima putem Instagrama uputila ćerka Andrea Mitrović.
Emotivna objava Željka Mitrovića
Željko je supruzi javno čestitao rođendan uz snimak klavira i baladu Robija Vilijamsa „She’s the One”.
"Od svih osobina romantičnih ljudi, najdraža mi je - hrabrost. Bez hrabrosti ne postoji ni stvarna ni velika ljubav! Bez romantike, čovjek je samo mašina, i to besmislena, gladna i prazna. Zato draga moja voljena Milice primi ove riječi toplo i sa pažnjom i neka te čvrsto drži sopstvena vjera u njih", emotivnim rečima počeo je svoju čestitku Željko Mitrović.
"Ne dozvoli da ikada nestane ta tvoja divna i topla nježnost, ljubav i brižnost koja izranja iz tvojih sopstvenih dubina, koje nisu ništa drugačije od onih dubina koje stvoriše svijet kome se i ti i ja podjednako divimo i za kojim, iskreno vjerujem bez strepnje u srcu, nećemo imati potrebu da žalimo."
"Još uvijek vjerujem da lijepa riječ moze da promeni svijet. Lijepa riječ i velika djela nisu nestali! Samo su se sakrili, čekajući vrijeme koje upravo počinje. Srećan ti rođendan draga moja Milice! Voli te tvoj Žeks! P.S. Znam da znaš i sama odgovor na pitanje koje mi uvijek postaviš, kad izgovorim ovu poslednju rečenicu, ali za svaki slučaj ponoviću, najviše na svijetu!", piše u objavi posvećenoj Milici Mitrović.