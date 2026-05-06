Kako izgleda Titov tajni stan u Njujorku: 418 kvadrata čistog luksuza vrednog 20.000.000 hteo da kupi i sam De Niro

Josip Broz Tito, koji je rođen na današnji dan, 7. maja 1892, mogao se pohvaliti nekretninama na najrazličitijim delovima sveta, ali se posebno pričalo o stanu na Menhetnu

Josip Broz Tito je tokom života raspolagao nekretninama širom sveta, ali nijedna nije izazivala toliku pažnju i misteriju kao njegov luksuzni stan u Njujorku. Upravo ta nekretnina, smeštena na prestižnoj Park Aveniji, godinama je bila predmet priča, spekulacija i medijskog interesovanja.

Reč je o prostranom penthausu koji je pripadao bivšoj Jugoslaviji, a koji je 2018. godine prodat anonimnom kupcu za oko 12 miliona dolara iako se ranije procenjivalo da vredi čak oko 20 miliona. Nakon raspada države, stan je izgubio svoj status i praktično ostao bez pravog vlasnika, što je dodatno zakomplikovalo njegovu sudbinu.

Here are two images of President Josip Broz Tito's New York City penthouse apartment at 730 Park Ave. Bought in 1975 for $100k, it sat vacant after the fall of Yugoslavia until the Serbian gov't finally sold it in 2018 for $12mil, with the money split btwn the former republicspic.twitter.com/kHtZItQitL — Spomenik Database (@SpomenikDatabse)January 24, 2020

Zanimljivo je da je ovaj dupleks sa šest spavaćih soba čak 19 godina stajao potpuno prazan. Toliko dugo zapušten, neminovno je propadao, pa su fotografije koje je objavio New York Post svojevremeno pokazale koliko je enterijer bio devastiran.

A nekada je to bio pravi luksuz: oko 418 kvadrata elegantnih prostorija, uključujući biblioteku i sobu za poslugu. Enterijer su krasili bogata drvena dekoracija, kamini, klavir, skupi tepisi i brojni antikviteti – detalji koji su jasno pokazivali nivo raskoši kakav se retko viđa.

Vremenom su se izgradile tvrdnje da je ovaj luksuzni dupleks Tito koristio kao "bunker" nakon što su pokušali da ga likvidiraju dok je boravio u hotelu "Valdorf Astoria".

Dok stan nije prodat anonimnom kupcu, za njega su bile zainteresovane i mnoge zvezde, među kojima su bili i Robert de Niro i Džek Nikolson.

