logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako izgleda Titov tajni stan u Njujorku: 418 kvadrata čistog luksuza vrednog 20.000.000 hteo da kupi i sam De Niro

Kako izgleda Titov tajni stan u Njujorku: 418 kvadrata čistog luksuza vrednog 20.000.000 hteo da kupi i sam De Niro

Autor Jelena Sitarica
0

Josip Broz Tito, koji je rođen na današnji dan, 7. maja 1892, mogao se pohvaliti nekretninama na najrazličitijim delovima sveta, ali se posebno pričalo o stanu na Menhetnu

Kako izgleda Titov tajni stan u Njujorku Izvor: - / Universal images group / Profimedia

Josip Broz Tito je tokom života raspolagao nekretninama širom sveta, ali nijedna nije izazivala toliku pažnju i misteriju kao njegov luksuzni stan u Njujorku. Upravo ta nekretnina, smeštena na prestižnoj Park Aveniji, godinama je bila predmet priča, spekulacija i medijskog interesovanja.

Reč je o prostranom penthausu koji je pripadao bivšoj Jugoslaviji, a koji je 2018. godine prodat anonimnom kupcu za oko 12 miliona dolara iako se ranije procenjivalo da vredi čak oko 20 miliona. Nakon raspada države, stan je izgubio svoj status i praktično ostao bez pravog vlasnika, što je dodatno zakomplikovalo njegovu sudbinu.

Zanimljivo je da je ovaj dupleks sa šest spavaćih soba čak 19 godina stajao potpuno prazan. Toliko dugo zapušten, neminovno je propadao, pa su fotografije koje je objavio New York Post svojevremeno pokazale koliko je enterijer bio devastiran.

A nekada je to bio pravi luksuz: oko 418 kvadrata elegantnih prostorija, uključujući biblioteku i sobu za poslugu. Enterijer su krasili bogata drvena dekoracija, kamini, klavir, skupi tepisi i brojni antikviteti – detalji koji su jasno pokazivali nivo raskoši kakav se retko viđa.

Vremenom su se izgradile tvrdnje da je ovaj luksuzni dupleks Tito koristio kao "bunker" nakon što su pokušali da ga likvidiraju dok je boravio u hotelu "Valdorf Astoria".

Dok stan nije prodat anonimnom kupcu, za njega su bile zainteresovane i mnoge zvezde, među kojima su bili i Robert de Niro i Džek Nikolson.

Pogledajte još fotografija Titovog stana na Menhetnu u galeriji:

Možda ce vas zanimati


Tagovi

Tito Njujork stan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ