Tito ludio za njom, a Jovanka ljubomorisala: Njegovi ljudi je trovali, a sad rasprodaje namještaj da plati račune

Svojim talentom Olivera Katarina osvojila je publiku na prvo slušanje, zbog čega je i nastupala u čuvenoj francuskoj Olimpiji čak 72 puta, te se čak i slavni umjetnik Salvador Dali divio njenoj ljepoti.
Pjevačica i glumica Olivera Katarina (85) nekada je bila jedna od najvećih zvijezda Jugoslavije, ostvarivši zapažene uspjehe i na muzičkoj i na glumačkoj sceni. Ipak, poslednjih godina živi u vrlo skromnim uslovima. Prije nekoliko godina mediji u Srbiji pisali su da živi u oskudici i da rasprodaje namještaj kako bi mogla da plati račune.
"Samujem u svoja četiri zida, zaboravljena sam od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo i nisam depresivna. Neću nikoga ništa moliti " rekla je Olivera u jednom intervjuu.
O njoj je svojevremeno pisao hvalospeve i New York Times, a Josipu Brozu Titu bila je jedna od omiljenih pjevačica. Njena najpoznatija uloga bila je u filmu "Skupljači perja“ Aleksandra Saše Petrovića, koji je osvojio nagradu na Filmskom festivalu u Kanu.
Pored glume, osvajala je publiku i svojim muzičkim talentom. Koliko je bila cijenjena govori i podatak da je u čuvenoj francuskoj "Olimpiji" nastupila čak 72 puta. Nakon jednog od tih koncerata, slavni Salvador Dali kleknuo je pred Oliverom diveći se njenom talentu i ljepoti.Izvor: YouTube/aristandar/screenshot
Upoznavanje sa Titom
Ni Josip Broz Tito nije ostao ravnodušan na njen glas i pojavu, a jednom prilikom otkrila je kako ga je upoznala i kakav je imala susret sa njegovom suprugom Jovankom.
"Upoznala sam Tita kada sam snimala ‘Nišku banju’. Odjednom sam čula da je Tito u studiju, a on je seo iza kamere i gledao me. Otpustio je kamermana kako bi me sam snimao. Drugi put je bilo kad sam sa suprugom Miladinom Šakićem čekala Novu godinu. Prišao nam je Milan Vukos i rekao da Tito želi da mu pjevam. Njemu se nije moglo reći ‘ne’ " ispričala je Olivera i otkrila pojedinosti susreta s Jovankom.Izvor: Sven Simon / United Archives / Profimedia
" Jednom kad sam se pojavila, Jovanka ga je gurnula i rekla: ‘Evo ti je’. To sam čula. Možda je bila ljubomorna, on se doimao kao ženskaroš. Bio je pravi muškarac, to sigurno " kazala je u jednom intervjuu.
Trovali je Titovi ljudi
Treći susret s Titom nije baš dobro prošao, o čemu je pisala u svojoj autobiografiji.
" To maltretiranje koje sam tamo doživela nije bilo ni za film. Pozvali su me da mu pjevam na Tari i to bih odbila da nisam bila udata, ali ovako nisam mužu htjela da pravim probleme. Tamo je počelo neviđeno šikaniranje. Nema ko me nije preslušavao, razne službe: hrvatska, savezni SUP, republička, vojna i svako vuče na svoju stranu. Rekli su mi da moram da pjevam kad krene u šetnju. Od ranog sam jutra vježbala s trubačima dok nisam promukla. Odjednom Tito dolazi, a nema orkestra. U onoj gužvi, prilaze mi ljudi u civilu i kažu da odem iza. Tu nije bilo govora o ljubaznosti, bili su jako bezobrazni. A onda mi prilaze ovi o i deru se na mene da izađem i pjevam pred Tita, ali prošlo je to nekako" napisala je Olivera i otkrila da je sigurna da ju je neko od Titovih ljudi otrovao.
" Otrovana sam tamo. Dali su mi nešto od čega sam dobila rane u ustima. Grlo, usta, sve je to bilo u ranama. Hranili su me kap po kap. Ne znam ko me je točno otrovao " otkrila je glumica.
Iako je jedno vrijeme zaista teško živijela, Olivera Katarina ističe da je njeno siromaštvo dokaz njenog poštenja i dostojanstva. Ne krije razočaranje zbog toga kako su se mnogi ponijeli prema njoj, a posebno ju je pogodilo što se niko nije sjetio da je pozove povodom 50. godišnjice snimanja filma "Skupljači perja".