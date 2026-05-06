Titel bruji o ponašanju snajke Cece Ražnatović: Evo šta je Bogdana radila dok je Veljko bio u Rusiji

Veljko se nedavno vratio iz Rusije za Srbiju, a komšije su sada otkrile šta je njegova supruga radila za to vrijeme.

Bokser Veljko Ražnatović vratio se iz Rusije u Srbiju, a većinu vremena provodi u Titelu u kući koju je dobio na miraz od Rodića. Pored ogromnog imanja koje je sredio i na kojem je izgradio teretanu, bazen, ali i ring za sparingovanje, Ražnatović je nedaleko od kuće napravio i veliku farmu prasića od koje je napravio unosan biznis.

Prve komšije Ražnatovića sada su progovorile i otkrile kakvi su oni domaćini, kao i šta je Bogdana radila dok je Veljko bio odsutan, ali i kako se ponaša prema mještanima.

Ovo je domaćinstvo Veljka i Bogdane u Titelu:

"Ovo ovdje je mirna ulica gdje živimo. Oni se ne čuju, rade svoj posao i ne gledaju okolo", rekao je prvi komšija.

On je, zatim, pomenuo i Veljka koji se nedavno vratio u Titel, pa iznio svoje zapažanje.

"Vidio sam Veljka sad kada se vratio, čini mi se da je smršao tamo u Rusiji. Njegova ženica Bogdana je fina, oko djece je stalno. Ova djeca tu iz ulice često idu u njihovo dvorište da se igraju", dodao je.

Kako su otkrili mještani Titela, mnogi iz sela rade upravo na njihovim farmama, a ističu i da su Bogdana i Veljko korektni poslodavci.

"Dobri su oni, i za komšije i za radnike. Mnogi rade tu kod njih na farmi i uvijek sve ispoštuju", rekla je komšinica.

Meštani ovog mjesta najviše cijene kod Veljka i njegove porodice jedno, a otkrili su i šta.

"Vidim ih tu kada ulaze i izlaze iz dvorišta, jave se onako lepo i kulturno. Dobri su, šta da kazem. Normalne komšije, nemaš utisak da su neko i nesto", rekla je starija gospodja koja živi par kuća od njih.