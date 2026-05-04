Veljko Ražnatović i njegova supruga Bogdana Ražnatović uživaju u skladnom porodičnom životu sa trojicom sinova Željkom, Krstanom i Isaijom. Iako su odlučili da dom izgrade u Titelu, Bogdaninom rodnom mjestu, daleko od gradske gužve i medijske pažnje, interesovanje javnosti za njen život ne jenjava.
Bogdana nikada nije težila eksponiranju, iako je dio jedne od najpoznatijih porodica u regionu. I dok je šira javnost upoznata sa njenom sportskom prošlošću i uspjesima na košarkaškom terenu, manje je poznato da je završila Višu poslovnu školu, gdje se obrazovala u oblasti računovodstva i finansija.
Bogdana prodavala piliće na pijaci i bavila se košarkom: Malo ko zna koji fakultet je završila žena Veljka Ražnatovića
Godinama je aktivno pomagala roditeljima u vođenju porodične farme živine, a često je mogla da se vidi i za tezgom na pijaci, gdje je usluživala kupce. Pored toga, jedno vrijeme je radila i kancelarijski posao, gdje je koristila znanja stečena tokom školovanja.
Tokom jedne reportaže, novinari su obišli tezge porodice Rodić na pijacama u Kotežu, Borči i Mirijevu, gdje su prodavci i kupci imali samo riječi pohvale za Bogdanu i njene sestre.
