Najpoznatija je muška sponoruša u Holivudu: Nakon razvoda uzeo pjevačici 95 miliona, pa usliedilo ono "oteto - prokleto"

Na današnji dan, 5. aprila 1988. godine rođena je čuvena pjevačica Adel Lori Blu Adkins, a iako je danas u mirnoj luci sa vjerenikom Ričom Polom, u prošlosti se mnogo pričalo o njenom bivšem suprugu.

Slavna pevačica Adel odlučila je da se povuče nakon uspešne serije koncerata u Las Vegasu, i da se posveti privatnom životu, pre svega sinu Anđelu kom je dobila u prvom braku, a potom i vereniku Riču Polu, sa kojim je od 2021. u skladnom odnosu.

Retko kada se pojavljuje na javnim događajima, a poslednji put smo je mogli videti u javnosti na venčanju Selene Gomez.

Mnogima nije promaklo da je Adel dodatno smršala, kao i da nije skidala osmeh sa lica, te je evidentno da je joj život u kakvoj-takvoj ilegali daleko više prija, što je velika razlika u odnosu na vreme kada je svojevremeno bila u braku sa prvim suprugom Sajmonom Koneckijem.

Podsetimo, njemu je posvetila i mega-uspešan povratnički album "30", u kom se dotakla koliko joj je teško pao period nakon razvoda. Nažalost, Konecki je nakon kraha braka prozvan "najvećom muškom sponzorušom Holivuda", i ovaj nadimak nije dobio tek tako.

Konecki je postao milioner nakon razvoda, tako što je prisvojio 90 miliona dolara koje je Adel zaradila s obzirom na to da pre braka nisu potpisali predbračni ugovor, pa su njeno bogatstvo od 190 miliona dolara podelili gotovo na ravne časti.

Inače, od kako se razveo od pevačice, Koncekog nije bilo moguće videti u javnosti. Nije se oglašavao čak ni kada je njegova bivša supruga u intervjuima pričala o njihovom propalom braku, a ni kada ga je ocrnila na novom albumu. Zapravo, današnjeg milionera nigde nije bilo moguće videti, a onda su ga paparaci konačno uhvatili tokom šetnje Beverli Hilsom. Sajmon je delovao potpuno drugačije nego kada je poslednji put viđen sa Adel, pre njenog koncerta 2019. godine.

Za početak, i on je krenuo istim putem kao njegova bivša i skinuo veliki broj kilograma, a jedino čega se ne odriče je njegov zaštitni znak - brada.

Inače, Sajmonu koji je direktor navodno dobrotvorne organizacije, pripala je i vila na Beverli Hilsu, a pre razvoda njegova imovina procenjena je bila na "samo" 2.7 miliona dolara. Zbog svega, brojni fanovi nisu ga štedeli kritika na mrežama.

"Mora da je baš ponosan na sebe", "Pravi muškarac koji uzima novac od bivše žene", "On se baš dobro udao", "Obezbedio se do kraja života"... samo su neki od komentara na račun bivšeg muža slavne pevačice, međutim, čini se da se on nije obazirao na ono što se pisalo.

Danas živi nedaleko od pevačice, gotovo u istoj ulici kako bi mogao da viđa sina Anđela, i fokusiran je na novi biznis s obzirom da se tokom pandemije ostvarilo ono "oteto-prokleto". Njegova primarna kompanija upala je u ogromne dugove, te je dobar deo bogatstva otišao na pokrivanje troškova.