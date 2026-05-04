Progovorili radnici Ražnatovića: Čekali da ode u Rusiju, pa otkrili kako se zapravo ponaša prema njima

Veljko je napravio ogromnu farmu svinja nadomak kuće, a radnici sada otkrivaju kakav je Veljko prema njima i kakvi su uslovi za rad.

Veljko Ražnatović vratio se iz Rusije u Srbiju i pravo sa aerodroma uputio u svoj mirni raj u Titelu, gdje najviše voli da provodi vrijeme sa suprugom Bogdanom i sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom.

Po povratku, Veljko Ražnatović se odmah oglasio i pokazao kako uživa na svojoj nedavno dograđenoj farmi, na kojoj se sada nalazi privatni mini-hipodrom, kao i nekoliko novoizgrađenih štala za konje koje je nedavno kupio.

Ogromna farma svinja nalazi se nedaleko od kuće koju je dobio u miraz, a cijelo imanje je ograđeno i čuvaju ga četiri velika psa. Ono što prolaznicima najviše upada u oči jeste veliki natpis zakačen na štalu na kojem piše "S vjerom u Boga".

"Veljko vrijedan i posvećen"

Radnici koji održavaju imanje i rade na njemu, dok su montirali prskalice, za bračni par Ražnatović imaju samo riječi hvale.

"Odlične su gazde, baš pravi domaćini. Veljko sada nije bio neko vrijeme tu, ali je sve vrijeme i iz Moskve bio uključen u posao. Stvarno je vrijedan i posvećen, često i nama pomogne oko nekog posla, ne libi se posla pa čak ni ovog fizičkog na selu", otkrili su zaposleni na imanju.

Zgrće ozbiljnu lovu

Osim uspješne bokserske karijere, Veljko Ražnatović zgrće ozbiljan novac od poljoprivrede i uzgoja svinja. Svoju viziju porodičnog biznisa nedavno je do detalja objasnio.

"Imam dvije farme, jedna radi, a druga uskoro kreće punim pogonom. Jedna je kapaciteta otprilike 450 grla, a ova što sad radim će biti kapiciteta 10 do 12.000 grla, ali u početku neće biti toliko. Ovim se bavim od 2018. godine. Ja sam uvijek htio da se bavim poljoprivredom, da budem na selu. Međutim, nisam znao tačno šta, da li da čuvam krave, piliće, ali nisam znao puno o tome, već su to bile neke moje želje. Moj tast radi piliće, sa njim sam sjeo. Tada mi je on objasnio sve, ja sam uzeo digitron, preračunao se i meni se ta matematika svidjela ", rekao je Veljko.

Kako je istakao u podkastu "Prava priča", biznis gradi kako bi u budućnosti osigurao svoju porodicu i naslednike.

"Pravim generacijski posao kojim će moći da se bave djeca moje djece. Na to ćemo moći da se oslonimo iako ne bude bilo ništa od boksa. Želim da bude stub. Čim sam imao tu neku vizio u glavi znao sam da moram da je realizijuem. Boks je sport koji je vrlo nezahvalan, a da budem indijanac samoživi koji ima sve u životu, a da ne mogu da pružim isto svojoj djeci. Ja bih smatrao da sam promašaj. Moja djeca moraju da imaju sve u životu, kao i ja što sam imao. Mislim da sam sposoban, kažu da ne treba imati plan B, ali ako ne bude bilo ništa od sporta imaću rezervu", ispričao je Ražnatović.

