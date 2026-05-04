Jovan Memedović je ispričao iskustvo iz divljine Severnog pola koja je moglo da ga košta života.

Izvor: Instagram printscreen/jovanmemedovic

Jovan Memedović, poznat po emisiji "Sasvim prirodno", jednom prilikom je doživeo ozbiljnu opasnost na dalekom putovanju koja je mogla da se završi tragično.

Tokom boravka na području Severnog pola, u okviru snimanja svoje autorske emisije, našao se u situaciji kada je led po kojem je vozio motorne sanke počeo naglo da popušta.

Kako je kasnije ispričao, u tim trenucima je bio suočen sa realnom opasnošću po život i prvi put se ozbiljno zapitao da li je takav rizik bio vredan.

Vidi opis "Stalno sam se pitao šta ja, ludak, tu radim": Jovan Memedović gledao smrti u oči, podelio jezivo iskustvo Jovan Memedović smatra da je šetnja po neravnom terenu najbolja fizička aktivnost za ljude koji imaju 50 i više godina. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/jovanmemedovic Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: instagram/jovanmemedovic Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: instagram/jovanmemedovic Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: instagram/jovanmemedovic Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Instagram/screenshot/jovanmemedovic Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Instagram/printscreen/masamemedovic Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Instagram/printscreen/jovanmemedovic Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Printskrin, Instagram/jovanmemedovic Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram/printscreen/jovanmemedovic Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram/printscreen/jovanmemedovic Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Printskrin, Instagram/jovanmemedovic Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Printskrin, Instagram/jovanmemedovic Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram/printscreen/jovanmemedovic Br. slika: 13 13 / 13

"Prvi put sam tako razmišljao. Vozio sam motorne sanke po debelom ledu pola metra. To izgleda kao solidna debljina, ali se led vrlo brzo topio, a pošto je bio maj, već su se pojavljivale pukotine. Kroz njih se pomaljalo odvratno crno more. Kad propadnete kroz led, nema povratka jer vas on propusti i sante se odmah skupe. Da bi sve bilo kompletno, neko je pomenuo da je prethodne godine jedan čovek tako poginuo. Tri dana, dok sam sa dvojicom Norvežana tumarao tim prostranstvom, stalno sam se pitao šta ja, ludak, tu radim. Ceo bogovetni dan, od ujutru do uveče, pratili smo tragove belog medveda", ispričao je on za "Hello".

Jednog putovanja se posebno seća jer je ostao bez hrane.

"U Sibiru smo u jednom trenutku ostali bez hrane. Ali kada ste u divljini koju nije takao čovek, može se doći do hrane. Jer taj živi svet vrvi oko vas. Životinje nisu u paničnom begu od vas pošto retko sreću ljude. Onda vi, kao neki lovac, dođete do plena. Jedan dan smo bili gladni, međutim, već sutradan smo se snašli. Upecali smo ribe. Imam ekipu, ovako privatno, imamo jedan kamp u divljini i tu možemo da preživimo samo od onoga što ulovimo. Tamo idemo leti", rekao je on.

Poznati voditelj je istakao da ga priroda podstiče da napravi zanimljive priče.

"Prirodu sam istražio onoliko koliko me interesovala. Ako sam poželeo da idem u neki kraj sveta, tamo sam i otišao. Ne zato što sam imao dobro utvrđen plan i materijalnu pozadinu, već se tako samo odigralo. Moram da zahvalim sudbini. Ne verujem preterano u neke druge stvari, osim sudbine. Mene je sudbina prošetala onako kako sam ja zamišljao i kako sam sanjao. Nemam nekih većih izazova koji mi sada predstavljaju neki novi cilj da otputujem na određenu stranu sveta, više me interesuje neka određena priča. Da li sam našao sagovornika u samom Beogradu, 100 km od Beograda, da li na 5.000 km od Beograda, otići ću, spakovaću se i napraviti priču o onome što me zanima. Idem za pričom, ne za geografijom", rekao je Memedović.