Sud u Italiji izrekao je 49-godišnjem državljaninu Srbije uslovnu kaznu zatvora od godinu dana i novčanu kaznu od 600 eura zbog pokušaja teške krađe u butiku u centru Verone.

Incident se dogodio u toku noći između 3. i 4. maja u jednom poznatom butiku brendirane garderobe, kada je maskirani muškarac pokušao da ukrade vrijedne komade. Prema navodima iz istrage, policiju je pozvao građanina, a po dolasku ekipe, imali su šta i da vide.

"Jedan od građana Verone prijavio je da se nešto sumnjivo dešava na vratima poznatog butika. Po dolasku na lice mjesta policija je zatekla prerušenog čovjeka. On je uveliko uspio da obije izlog, uđe i krene u akciju", pišu italijanski mediji.

Čim je primijetio policiju, osumnjičeni je pokušao da pobjegne sa dvije pune torbe "plijena".

"Pokušao je da pobjegne, ali je ubrzo uslijedila potjera koja je kratko trajala. Policajci su ga sustigli i savladali bez većih problema", naveo je izvor upoznat sa istragom

Nakon hapšenja, muškarac je sproveden u prostorije Pokrajinske komande karabinjera gdje je, po nalogu tužilaštva u Veroni, zadržan. Kako je potvrđeno, riječ je o 49-godišnjaku srpskog porijekla, bez stalnog prebivališta u Italiji i već dobro poznatom policiji odranije.

