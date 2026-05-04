Potraga za D.K, koji je nestao nakon prevrtanja plovila u Plavničkom kanalu, nastavljena je jutros, ali uprkos intenzivnim aktivnostima ronilačkih timova rezultata i dalje nema.

„Tokom današnjih aktivnosti dodatno je precizirana zona mogućeg mjesta nesreće. U skladu sa tim, tri naša ronilačka tima izvršila su detaljnu pretragu označenog područja, uprkos izuzetno lošoj vidljivosti pod vodom. Nažalost, potraga i dalje nije dala rezultate“, saopštio je Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra, prenosi CdM.

U današnjoj akciji pridružili su se i pripadnici Ronilačke službe spasavanja Vatrogasnog društva iz Nikšića, čime je dodatno ojačan kapacitet timova na terenu.

Iz Ronilačkog centra najavljuju nastavak potrage i sjutra, uz dodatnu optimizaciju zone i taktike pretrage.

„Aktivnosti će biti nastavljene sjutra, uz dalju optimizaciju zone i taktike pretrage, u skladu sa svim do sada prikupljenim i analiziranim informacijama“, kazao je Mijajlović.

Za D.K. se intenzivno traga od subote, kada je došlo do prevrtanja plovila u Plavničkom kanalu. Taja je život izgubio M.K. (44).