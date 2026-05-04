Zbog snažne aktivnosti vulkana i zabeleženih potresa u toku su evakuacije, a nivo uzbune na Filipinima je podignut.

Vulkan Majon na Filipinima eruptirao je, što je izazvalo evakuaciju desetina okolnih sela, saopštile su nadležne vlasti u nedelju.

U upozorenju objavljenom na svom sajtu, Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju (Phivolcs) naveo je da je zabilježen "visok nivo magmatske aktivnosti", uz tokove lave koji se protežu nekoliko kilometara.

The stunning eruption of Mayon Volcano in Albay, Luzon, Philippine on May 2, 2026, with thick ash and hot gases moving down the slopes.pic.twitter.com/P8OPmBSKha — Massimo (@Rainmaker1973)May 3, 2026

Institut je izdao upozorenje trećeg nivoa i saopštio da se mora striktno poštovati trajna opasna zona u radijusu od šest kilometara od kratera vulkana. Phivolcs je takođe upozorio da su mogući odroni kamenja, lavine i umjerenije eksplozije, dodajući da je u poslednja 24 sata registrovano 32 vulkanska zemljotresa, javlja DW.

Novinska agencija PNA izvestila je da je oko 52 sela u okolini Majona, koji se nalazi oko 330 kilometara jugoistočno od prestonice Manile, pogođeno padavinama pepela od subote.

Filipini se nalaze u takozvanom Pacifičkom "Vatrenom prstenu", području koje je često pogođeno vulkanskim erupcijama i zemljotresima.

Majon, visok 2.463 metra, najaktivniji je vulkan u zemlji. Njegova najrazornija erupcija 1814. godine odnijela je više od 1.200 života, dok je erupcija 1993. godine usmrtila 79 ljudi.