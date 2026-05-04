logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Porodila se Kameron Dijaz u 54. godini: Slavna glumica dobila 3. dijete, izabrala moćno ime za nasljednika

Porodila se Kameron Dijaz u 54. godini: Slavna glumica dobila 3. dijete, izabrala moćno ime za nasljednika

Autor Ana Živančević
0

Suprug poznate glumice podijelio je lijepe vijesti na Instagramu.

Porodila se Kameron Dijaz u 54. godini Izvor: Instagram/camerondiaz

Kameron Dijaz i njen suprug, muzičar Bendži Maden, podijelili su lijepu vijest da je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana.

Vijest o rođenju sina objavio je Bendži na Instagramu, ističući da su on i Kameron "srećni, uzbuđeni i blagosloveni" dolaskom njihovog trećeg djeteta, dječaka po imenu Nautas Maden.

Par je u braku od 2015. godine i već ima dvoje djece, ćerku Radiks, rođenu u decembru 2019, i sina Kardinala, rođenog u martu 2024. godine.

Iako nije objavio fotografiju bebe, Bendži Maden je uz objavu podijelio ilustraciju broda i objašnjenje značenja imena Nautas, koje se prevodi kao "mornar", "navigator" ili "putnik" osoba koja hrabro ide u nepoznato.

Kameron Dijaz je u komentarima ispod objave izrazila svoju radost emotikonima zvijezda i srca, dodatno pokazujući koliko je srećna zbog prinove u porodici.

Kameron se proslavila ulogom u filmu "Maska", u kojem je igrala fatalnu zavodnicu, a prije toga bavila se uspješno manekenstvom. Međutim, nakon što je postala majka, shvatila je da joj izgled više nije prioritet.

"Pokušavam da ostanem živa, kao svaka druga majka. Samo da sve ide svojim tokom. Biti roditelj, a vidim to kod svojih prijatelja koji su pisci, glumci i bave se umjetnošću, njihova djeca im govore da prestanu, kao da ih se stide", rekla je Dijaz (52), koja od početka godine promoviše svoj novi film "Back in Action" u kojem glumi s Džejmijem Foksom, izjavila je za strane medije.

"Sve se promijenilo otkako sam dobila ćerku, želim doživjeti još bar 50 ili 60 godina zbog toga što imam malo dijete", rekla je nakon rođenja ćerke.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

kameron dijaz porođaj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ