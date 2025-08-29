Dobila dvoje djece uz pomoć surogata, odlukom nakon majčinstva šokirala svijet: "Ne perem se, živim kao zvijer"

Lijepa glumica Kameron Dijaz danas puni 52. godine. Mnogi ne bi pomislili da je zakoračila u šestu deceniju, jer izgleda par decenija mlađe, dok ona svoje godine ponosno nosi i ističe.

Posle djevojčice Radiks, koju su dobili uz pomoć surogat majke, Kameron Dijaz, koja danas 30. avgusta puni 52. godine, i suprug Bendži Meden prošlog marta obavijestili su svijet da su ponovo postali roditelji.

Holivudska glumica iznenadila je sve objavom na Instagramu da se po drugi put ostvarila u ulozi majke. S obzirom da niko nije uspio da je uslika sa trudničkim stomakom, kruže spekulacije da je dijete ponovo dobila uz pomoć surogat majke. Dječaku su dali neuobičajeno ime - Kardinal, a svet je prvi put imao prilike da vidi i kako on izgleda.

Izgled joj pao u drugi plan

Kameron se proslavila ulogom u filmu "Maska", u kojem je igrala fatalnu zavodnicu, a prije toga bavila se uspješno manekenstvom. Međutim, nakon što je postala majka, shvatila je da joj izgled više nije prioritet.

"Pokušavam da ostanem živa, kao svaka druga majka. Samo da sve ide svojim tokom. Biti roditelj, a vidim to kod svojih prijatelja koji su pisci, glumci i bave se umjetnošću, njihova djeca im govore da prestanu, kao da ih se stide", rekla je Dijaz (52), koja od početka godine promoviše svoj novi film "Back in Action" u kojem glumi s Džejmijem Foksom, izjavila je za strane medije, pa dodala:

"Sve se promijenilo otkako sam dobila ćerku, želim doživjeti još bar 50 ili 60 godina zbog toga što imam malo dijete", rekla je nakon rođenja ćerke.

Kameron kaže kako joj je ta 10-godišnja pauza bila najbolja odluka u životu. I dok je prije bila opterećena svojim izgledom i nije mogla zamisliti da bi izašla iz kuće nesređena, sad je za to uopšte nije briga.

"Ne moram više da brinem o tome kako izgledam. Izgled mi je doslovno zadnja stvar na pameti, preko dana mi ne pada na pamet. Živim kao zvijer, ne perem se. Imam milion kozmetičkih proizvoda i svi skupljaju prašinu na policama. Možda dva puta mjesečno uzmem neku kremu, namažem se i mislim - dobro, valjda je ovo dovoljno, hoće li djelovati ako se namažem samo jednom? Jednostavno, trenutno nisam u situaciji da trošim bilo kakvu energiju na izgled", komentarisala je glumica.

