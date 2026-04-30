Sin Svetlane Cece Ražnatović vratio se sa priprema iz Rusije
Veljko Ražnatović, sin Svetlane Cece Ražnatović, doputovao je iz Rusije nazad u Srbiju.
Njegov boravak će kratko trajati, s obzirom na to da će se u zemlji zadržati svega nekoliko dana, nakon čega se vraća nazad kako bi nastavio sa svojim pripremama.
Veljko Ražnatović se vratio u Srbiju: Objavio prvi snimak, pored njega Bogdana bez trunke šminke (Video)
Veljko je odmah po dolasku u Srbiju objavio snimak iz kola na kojem ga vidimo pored nasmijane supruge, Bogdane Ražnatović, koja nije imala ni gram šminke.
Pogledajte:
"Ostaće godinu dana"
Ceca je nedavno govorila o Veljkovom životu u Rusiji.
" On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspjeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, vjerujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... " rekla je Ceca za Telegraf tada i dodala da se ne zna koliko će ostati tamo:
"Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu, svaka tema se baci na sto, polemiše se o problemima, nema ustezanja, nema dizanja ručni, prosto da bi se došlo do nekog rezultata moramo da budemo prvenstveno iskreni " objasnila je ona.
(Blic, MONDO)