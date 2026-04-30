"Ja sam 10 mjeseci pre toga bio razveden": Milan Kalinić o bivšoj ženi i pričama da ga je varala s menadžerom

Kada je krajem 2024. godine, domaća javnost saznala da se glumac i voditelj Milan Kalinić, posle dvije decenije razveo od svoje supruge, oni su već bili razvedeni čitavih 10 mjeseci.

Glumac i voditelj Milan Kalinić, otkrio je u jednom intervjuu da je tek nakon razvoda shvatio kakve prijatelje ime. Od Sandre se razveo deset mjeseci prije nego što je vijest uopšte završila u medijima.:

"Kada su počeli da pišu o mom razvodu, bio sam razveden već 10 mjeseci, moj život je krenuo normalnim putem i djeca su polako počela sve da prihvataju. To je veliki uspjeh i moj i Sandrin što smo to na taj način odradili. Mi to nismo krili, kada se negdje pojavim najnormalnije kažem da sam se razveo, ali nisam famu pravio oko toga. Tu sam shvatio takođe koliko dobre prijatelje imam jer nisu išli okolo i pričali o mojoj privatnosti", rekao je on tada za Blic.

Milan Kalinić o bivšoj ženi govorio je sa puno poštovanja, otkrivši da je najmanje što može. a s obzirom na dvije zajedničke decenije i dvoje prelijepe djece, za nju uvijek bude tu:

" Razvod je uvijek teška stvar i nešto što čovjeka poremeti, ali to može biti i na što bezbolniji i civilizovaniji način. Imao sam oduvijek negativan odnos prema ljudima koji kada nešto prekinu izbrišu cio svoj život kao da nije postojao."

"Šta znači da ja sada brišem profilnu fotografiju? Sandra će uvijek biti dio mog života, imamo zajedničku djecu. Uvijek sam tu za nju i znam da je i ona za mene. Uvijek ću se truditi da joj budem… Možda je još uvijek preteška riječ da kažem prijatelj, možda ćemo jednog dana biti i pravi prijatelji, ali uvijek sam tu za sve što joj treba. Znam da će ona biti za mene i po meni su to normalne stvari, to ne treba hvatili, nekako podrazumijeva se. To je sve lijep period mog života i nema potrebe da ga brišem " zaključiio je on.

Na navode o tome da ga je supruga svojevremeno prevarila sa menadžerom jednog beogradskog kluba, Milan je uvijek reagovao zaštitnički:

" Glupo mi je da mislim na to i da komentarišem. To su budalaštine! Ljudi su ljubomorni na naš brak i pišu gluposti. Veću budalaštinu u svom životu nisam pročitao " rekao je tada Milan.

