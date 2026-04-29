Đovani Bajramović, jedan je od najtraženijih pevača, pogotovo na romskim veseljima, a nedavno je otkrio da priča tri strana jezika, kao i da nije završio osnovnu školu.
- Bio sam samo tri razreda u školi i to dok je bila užina, posle ono... Znači, užina u pola osam. Sačekam užinu i idem kući - rekao je Đovani za Blic.
Gostujući u emisiji, kada je dobio zadatak da čita zadate reči sa papira, Đovani se našao u nebranom grožđu.
"Ne znam da pročitam, nemam školu": Sedam puta se razvodio i najbogatiji je na estradi, a ima 3 razreda osnovne
Čim je dobio papir, pevač se zbunjeno požalio: "Šta piše?". Kada je igrica postala preteška i kada je trebalo izgovoriti reči poput "vetrenjača", pa je pričao "veternjača", on se pred kamerama počeo pravdati svojim ranijim priznanjem, vičući kroz smeh: "Pa ja sam u početku rekao da nemam školu! Ne umem da čitam. Jao Bože".
7 puta se razveo
Đovani Bajramović se do sada sedam puta razvodio, a sa svakom bivšom ženom ima po jedno dete.
On je prošle godine dobio osmo dete, sa osmom ženom, a danas je ponosni otac šest sinova i dve ćerke.
- Sedmoro dece imam, i sad čekam osmo. Da slučajno ne pogrešim jer sam imao problem nakon gostovanja u emisiji kada sam jedno dete zaboravio da navedem - rekao je pre nego što je dobio osmo dete.
(Blic, MONDO)