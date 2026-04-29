Morali da potpišu šok stavku u ugovoru za "Andriju i Anđelku": Glumcima jedna stvar bila strogo zabranjena 10 godina

Anđelka Stević Žugić i Andrija Milošević prije više od deset godina tumačili su par u seriji "Andrija i Anđelka" koja je brzo osvojila srca publike širom regiona
Riječ je o poznatom formatu "Un gars, une fille“, koji je doživio adaptaciju u više od 25 zemalja. U našoj verziji, adaptaciju potpisuje Vuk Ršumović, dok je režiju radio Marko Manojlović.
Andrija i Anđelka su par u tridesetim godinama, koji na duhovit način prikazuju izazove, probleme i razne životne situacije u kojima su se mnogi pronašli.
Snimili su više od 100 epizoda, serija se emitovala i u pet zemalja u regionu, a posebnu popularnost je stekla u Hrvatskoj.
Šta je pisalo u ugovoru?
Nedavno je isplivao zanimljiv detalj iz njihovih ugovora, po kome Andrija i Anđelka ne smiju narednih deset godina da tumače par u drugim serijama i filmovima.
Na ovaj način su zaštitili autentičnost likova i izbjegli eventualno miješanje sa drugim projektima, piše Kurir.