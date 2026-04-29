"Zabili joj nož u leđa, jezivo": Baka Prase komentarisao skandal Dare Bubamare, a zbog jedne stvari ostao u šoku

Javnost je proteklih dana uzdrmao skandal vezan za Daru Bubamaru, nakon što je njena glasovna poruka dospjela u javnost.

Spornu poruku Dare Bubamare u etar navodno pustila njoj bliska prijateljica, a pjevačica je u snimku govorila o tome šta je radila sa svojim dečkom tokom intimnog odnosa.

Poruka potiče od prije nekoliko godina, iz perioda kada je bila u vezi sa drugim partnerom.

Tim povodom oglasio se i influenser Baka Prase, koji se osvrnuo na Darinu izjavu da je izdata od bliske osobe.

"Stvarno je, buraz, izdaja: "Kao, neće moja braća, moje sestre"…Buraz, koliko žena ima godina, četrdeset i koju? I dalje ima ljude oko sebe koji joj zabodu nož u leđa za ono… da bi se smijali. Zamisli to, bez zezanja, ljudima je ovo smiješno, izašao je voice Dare Bubamare, priča o k****u, a koliko je "hard core" kada ne možeš da vjeruješ nikome, kad će on da izvrišti i da proslijedi privatno ono što si poslao? Jezivo, brate, jezivo hardcore onako… " rekao je on, a onda je čuo da je napunila 50 godina i dodao:

"Pedeset okruglo? "Dabl ve" u četu, da se svi k****o tako sa pedeset. Tebra, rispekt… Nije smiješno, to je za pohvalu. Sa 50 da budem takav… rispekt " govorio je jutjuber.



