Posle intimnog snimka, Dara spustila farmerke i pokazala brutalan stomak: Ponovo provocira provokativnim izdanjem

Dara Bubamara posle skandala ponovo provocira na društvenim mrežama.

Dara Bubamara konačno je progovorila o skandalu u kojem se našla i intimnim porukama koje su dospjele u javnost. Najavila je tužbu protiv "prijatelja" koji su poruku plasirali u javnost, a istakla je da joj podrška naroda mnogo znači.

Ipak, da ne mari previše za skandal i za poruku koja nedeljama kruži društvenim mrežama, govori i to što je aktivna na Instagramu.

Dara se sada slikala u kupatilu u provokativnom izdanju. Ona je spustila pantalone na bokove, dok je gore imala kratku majičicu koja je istakla njen uzak struk, a kako je ovaj odevni komad providan, i grudi su došle do izražaja.

"Prelijepo", "Neko se kao Dara rodi da nikad ne ostari, duh je čudo", "Prezgodna princeza, tebi ne treba trening ", samo su neki od komentara ispod objave na Instagramu.

Evo kako je izgledala na snimanju Zvezda Granda nakon skandala:

"Hranite kera da vas ujede"

Podsjetimo, iako se našla u centru skandala, Dara ne mari puno. Ipak, nije krila da se razočarala u ljude kojima je pomagala.

"Hvala Bogu da sam dobila veliku podršku od naroda, narod zna koliko sam ja dobra i iskrena, koliko vjerujem ljudima. Mnogo ljudima pomažem, finansiram, plaćam i struju i na kraju mi zbog neke ljubomore zabodu nož u leđa" počela je ona za Telegraf i dodala:

"Zna se ko je to pustio u javnost, moj advokat radi na tome da se utvrdi kako je dospjelo do medija. Ta poruka je stara, kako je to sada došlo u medije. Žalosno je, hranite kera da vas ujede."