Na današnji dan rođen je glumac Džeri Sajnfeld, a iako su ga kao komičara obožavali milioni širom sveta, mnogi nisu znali za njegovu mračnu stranu
Čuveni komičar Džeri Sajnfeld proslavio se najpre kao stendap komičar, a potom mu je svetsku slavu doneo sitkom "Seinfeld", koji je počeo sa emitovanjem još 1989. godine.
Serija, koju je kreirao sa Larijem Dejvidom, zasnovana je na "polu-fikcionalnoj" verziji njega samog, a uspeh je bio toliki da mu je obezbedila i titulu najbogatijeg komičara sa približno 1,1 milijardu dolara na računu.
Međutim, dok je šalama uveseljavao gledaoce kraj malih ekrana, niko nije mogao ni da nasluti da se iza nasmejanog lica krio predator.
Sve se saznalo u trenutku kada mu je karijera bila u piku. Tih devedesetih, Sajnfeld je bio u svim tabloidima, na naslovnicama, a serija je po epizodi privlačila u proseku 29 miliona gledalaca, a onda je odjeknuo naslov da je u vezi sa mladom Šošanom Lonstin.
Problem je bio taj što je Šošana imala samo 17 godina, i u tom periodu još uvek je živela sa svojom porodicom. Glumac ju je upoznao u parku, a u to vreme, minimalna zakonska starost za pristanak za se*s u Njujorku bila je upravo 17 godina.
Par se zabavljao četiri godine, a Šošana je čak došla da studira u Njujork kako bi bila bliže svom dečku.
Međutim, pritisak javnosti bio je prevelik zbog razlike u godinama, i par je raskinuo. Šošana se kasnije udala i rodila troje dece.
Omiljeni komičar sa 39 zaveo tinejdžerku: Pokrenuo talas zabavljanja sa duplo mlađim djevojčicama, a osvojila ga udata
Kada je reč o Sajnfildu, on je nastavio da ređa veze sa daleko mlađim devojkama, te da je upravo on pokrenuo devedesetih "trend" zabavljanja sa praktično decom.
Sve se promenilo kada je u teretani upoznao 17 godina mlađu Džesiku, tada još uvek zakonski udatu.
"Prolazila sam kroz težak period, a prišao mi je Džeri Sajnfeld i pokušao je da me nasmeje, a ja zaista nisam bila zainteresovana za zabavu u tom trenutku“, rekla je Džesika za Njujork tajms tokom intervjua 2007. godine. "Ponovo je došao i rekao nešto smešno, i ja sam se zaista nasmejala", ispričala je kasnije Džesika.
Uskoro su ih paparaci uslikali dok razmenjuju nežnosti u teretani, a nakon toga, Džesika se ekspresno razvela i udala za Džerija.
Par je zajedno dobio troje dece, Sašu (rođenu 2000), Džulijana (rođenog 2003) i Šeparda (rođenog 2005), a i dan-danas su u skladnom braku.
