Omiljeni komičar sa 39 zaveo tinejdžerku: Pokrenuo talas zabavljanja sa duplo mlađim djevojčicama, a osvojila ga udata

Na današnji dan rođen je glumac Džeri Sajnfeld, a iako su ga kao komičara obožavali milioni širom sveta, mnogi nisu znali za njegovu mračnu stranu

Izvor: printscreen/youtube/Seinfeld

Čuveni komičar Džeri Sajnfeld proslavio se najpre kao stendap komičar, a potom mu je svetsku slavu doneo sitkom "Seinfeld", koji je počeo sa emitovanjem još 1989. godine.

Serija, koju je kreirao sa Larijem Dejvidom, zasnovana je na "polu-fikcionalnoj" verziji njega samog, a uspeh je bio toliki da mu je obezbedila i titulu najbogatijeg komičara sa približno 1,1 milijardu dolara na računu.

Seinfeld scena Izvor: YouTube

Međutim, dok je šalama uveseljavao gledaoce kraj malih ekrana, niko nije mogao ni da nasluti da se iza nasmejanog lica krio predator.

Sve se saznalo u trenutku kada mu je karijera bila u piku. Tih devedesetih, Sajnfeld je bio u svim tabloidima, na naslovnicama, a serija je po epizodi privlačila u proseku 29 miliona gledalaca, a onda je odjeknuo naslov da je u vezi sa mladom Šošanom Lonstin.

Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Problem je bio taj što je Šošana imala samo 17 godina, i u tom periodu još uvek je živela sa svojom porodicom. Glumac ju je upoznao u parku, a u to vreme, minimalna zakonska starost za pristanak za se*s u Njujorku bila je upravo 17 godina.

Par se zabavljao četiri godine, a Šošana je čak došla da studira u Njujork kako bi bila bliže svom dečku.

Međutim, pritisak javnosti bio je prevelik zbog razlike u godinama, i par je raskinuo. Šošana se kasnije udala i rodila troje dece.

Kada je reč o Sajnfildu, on je nastavio da ređa veze sa daleko mlađim devojkama, te da je upravo on pokrenuo devedesetih "trend" zabavljanja sa praktično decom.

Sve se promenilo kada je u teretani upoznao 17 godina mlađu Džesiku, tada još uvek zakonski udatu.

"Prolazila sam kroz težak period, a prišao mi je Džeri Sajnfeld i pokušao je da me nasmeje, a ja zaista nisam bila zainteresovana za zabavu u tom trenutku“, rekla je Džesika za Njujork tajms tokom intervjua 2007. godine. "Ponovo je došao i rekao nešto smešno, i ja sam se zaista nasmejala", ispričala je kasnije Džesika.

Uskoro su ih paparaci uslikali dok razmenjuju nežnosti u teretani, a nakon toga, Džesika se ekspresno razvela i udala za Džerija.

Par je zajedno dobio troje dece, Sašu (rođenu 2000), Džulijana (rođenog 2003) i Šeparda (rođenog 2005), a i dan-danas su u skladnom braku.

