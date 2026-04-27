Bekamova sestra prodaje kopačke da preživi, dok on pliva u milionima: Zbog jednog poteza je otpisao i zgazio obećanje

Dok je Dejevid Bekam izgradio globalni brend i bogatstvo, njegova sestra vodila je znatno skromniji i povučeniji život, daleko od reflektora.

Odnosi u porodici Bekam oduvek su bili složeni, pa tako slavni sportista jedno vrijeme nije razgovarao sa ocem, ali i jednom od sestara, a ova tradicija se sada nastavila zategnutim odnosom sa najstarijim sinom Bruklinom.

Iako je odavno okačio kopačke o klin, Dejvid Bekam i dalje zarađuje ogromne sume zahvaljujući pametnim ulaganjima i kompanijama koje vodi. Njegovo i bogatstvo njegove supruge Viktorija Bekam procjenjuje se na čak 450 miliona dolara, a javnost je nedavno ostala u šoku zbog jedne isplate iz njegove firme.

Finansijski izveštaji kompanije DB Ventures otkrili su da je jednoj osobi isplaćeno čak 10 miliona funti. Nije poznato kome je novac otišao, ali mnogi vjeruju da je u pitanju sam Bekam. Ova cifra višestruko premašuje ukupne plate ostalih zaposlenih, a cijela priča dodatno je podgrijala komentare na mrežama.

Sestra jedva krpi kraj sa krajem

Dok Bekamovi uživaju u luksuznim putovanjima i glamuroznim zabavama, godinama se provlači i priča o njegovoj sestri, Lin Georgini Bekam, koja živi potpuno drugačijim životom.

Britanski mediji pisali su da se suočavala sa ozbiljnim finansijskim problemima, živjela od socijalne pomoći, pa čak i rasprodavala lične stvari – od ploča i knjiga do kopački – kako bi preživjela i izbjegla ulicu. Posebnu buru izazvala je 2019. godina, kada se saznalo da nije bila ni na jednoj luksuznoj zabavi svog brata, iako je on tada organizovao događaj vrijedan 30.000 funti.

Njihov odnos narušen je još krajem devedesetih, nakon što Dejvid nije odobravao njen izbor partnera. Lin se kasnije razvela (2015) i vodila tešku borbu za starateljstvo nad djecom, dok su britanski tabloidi tvrdili da je njen bivši suprug bio umiješan u kriminal.

Iako joj je Bekam ranije kupio kuću od 250.000 funti, pisalo se da nije imala novca da je održava. Jedni tvrde da se fudbaler distancirao zbog njenog bivšeg muža, dok drugi smatraju da nije smio da je ostavi u najtežim trenucima.

Kada je otkriveno da Lin rasprodaje imovinu, Bekam je navodno rekao da nije znao kroz šta prolazi. Ipak, javnost mu to nije lako oprostila, posebno jer je ranije isticao da je obećao ocu da će brinuti o svojim sestrama.

"Obećao sam mu da ću to i činiti dok sam živ", izjavio je Dejvid. S obzirom da je dao obećanje, činjenica da je sestri okrenuo leđa nemajući pojma kroz kakve užase prolazi bila je razočaravajuća.

Danas nije sasvim jasno u kakvim su odnosima, ali djeluje da je situacija mirnija nego ranije. Ipak, dok Dejvid živi život iz snova, njegova sestra i dalje vodi znatno skromniji život, daleko od reflektora i miliona. Pored Lin, Dejvid ima još jednu sestru Džoen Luiz Bekam.