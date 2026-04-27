Šta znači 442 u poznatoj Bajaginoj pjesmi? Decenijama se kružile razne teorije, svi pjevate, a ne znate istinu

Autor Ana Živančević
Legendarni muzičar svojevremeno je priznao zašto je odabrao baš taj broj za poznatu pjesmu.

Izvor: Youtube

Poznatu pjesmu "442 do Beograda", Momčilo Bajagić Bajaga snimio je 1986. godine u okviru albuma Jahači magle, a sam broj iz naslova godinama je izazivao brojna tumačenja i pitanja da li nosi posebnu simboliku.

Jedni su tvrdili da broj označava razdaljinu između Beograda i Skoplja, drugi su vjerovali da se odnosi na kilometražu između Beograda i Zagreba, dok je postojalo i mišljenje da ima veze sa željeznicom i lokomotivama.

Ipak, najviše je bilo onih koji su zastupali prvu teoriju, posebno jer su Beograd i Skoplje udaljeni približno 442 kilometra, dok je Zagreb od Beograda udaljen oko 390.

Međutim, Momčilo Bajagić Bajaga je svojevremeno konačno objasnio na šta se zapravo odnosi broj u nazivu pjesme.

"Broj 442 ne odnosi se ni na kakvu konkretnu razdaljinu i tu ne postoji nikakva simbolika. Istina je da je približna kilometraža do Skoplja ili do Sarajeva, ali to mi nije bilo u glavi kada sam se odlučio za taj broj. Uzeo sam ga jer sam želio da navedem neku veću destinaciju, a ne 20 kilometara, a ovaj broj se savršeno rimovao", rekao je tada Bajaga.

Bajaga - 442 do Beograda
Tako je posle nekoliko decenija konačno razjašnjeno zbog čega je Momčilo Bajagić Bajaga u pjesmi opevao baš broj 442, čime je na razna nagađanja stavljena tačka.

