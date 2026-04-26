Fatalni pjevač bivše Juge oženio se tek sa 53, a onda je sve puklo: Kad su došli kod sudije, ona zanijemjela

Pjevač Vlado Kalember decenijama je važio za jednog od najfatalnijih muzičara Jugoslavije i apsolutnog miljenika ženske populacije. Iako danas ima 71 godinu, njegov prepoznatljivi osmijeh se nije promijenio, a mnogi smatraju da izgleda znatno mlađe.

Pored impresivne karijere, pažnju javnosti privlači i njegov privatni život – pred oltar je stao tek u šestoj deceniji sa 30 godina mlađom Anom Rucner, a njihov kasniji razvod postavio je potpuno nove standarde u međusobnom poštovanju dvoje ljudi.

Ovo je njegova bivša supruga:

Iako su žene širom Balkana uzdisale za ovim popularnim pjevačem, Vlado se prvi put oženio tek sa 53 godine. Epitet "zakletog neženje" srušila je 30 godina mlađa Ana Rucner, violončelistkinja. Nakon njihovog vjenčanja, ljubav je krunisana rođenjem sina Dariana. Na pitanje o tome kako je konačno riješio da se oženi, Kalember je iskreno i kroz osmijeh odgovorio:

"Šta hoćete da vam kažem? Jesam, pao sam! Ulovila me" – našalio se pjevač nakon vjenčanja.

Kraj bračne idile u ljubavi i miru

Poslije gotovo deset godina zajedničkog života, par je odlučio da krene svako svojim putem, pa su 2014. godine podnijeli zahtjev za sporazumni razvod. Ipak, odluka je donijeta u potpuno mirnom i prijateljskom razgovoru, a da poštovanje među njima nije nestalo, potvrdila je i Ana u svojoj izjavi za medije:

"Iako se razvodimo, među nama nije došlo do kraja ljubavi. Volimo se i poštovaćemo se i dalje na malo drugačiji način i na različitim adresama."

Razvod za pamćenje i najvažnija roditeljska lekcija

Ono što njihov rastanak čini nesvakidašnjim jeste činjenica da su Vlado i Ana ostali u sjajnim odnosima i na sam dan razvoda, ali i godinama kasnije. Umjesto teških riječi i sjedenja na suprotnim stranama u sudnici, par je pokazao šta znači istinska bliskost. Vlado je podijelio anegdotu sa samog suđenja:

"Sjedjeli smo u sudnici, ali ne na suprotnim stranama, kao što je to praksa kod nas. Mi smo sjedjeli zajedno, Ana me čak uhvatila za ruku, na šta nas je sutkinja upitala je li ovo neka 'showbizz' fora. Odgovorio sam joj da nije, kako smo se dogovorili da ćemo se oženiti, tako smo se dogovorili i da ćemo se rastati".

Pjevač i danas često na svom Instagram profilu dijeli zajedničke fotografije sa Anom uz dirljive riječi i čestitke za rođendan. Jednom prilikom, uz rođendansku posvetu bivšoj supruzi, podijelio je i svoju snažnu životnu filozofiju o roditeljstvu:

"Ništa značajnije ne može učiniti čovjek za svoju djecu nego da voli njihovu majku!"