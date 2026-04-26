Anđelka u emisiji Aleksandra Stankovića: Pljušte reakcije zbog srpske glumice (Video)

Voditelj Aleksandar Stanković će ugostiti glumicu Anđelku Stević Žugić, a u komentarima najave emisije može se čuti da "ima onih koji je ne vole", ali i pročitati koliko je "komšije" obožavaju

Poznata glumica Anđelka Stević Žugić ovonedeljna je gošća emisije "Nedeljom u 2" voditelja Aleksandra Stankovića. U najavi emisije glumica je govorila o tome kako je javnost doživljava.

– Ima ljudi kojima se sigurno ne dopadam, i to ponekad vidim, kad neko, kad prođem, reaguje u fazonu "o ne". Ali dobro, još me nisu upoznali – priznala je Anđelka, nagovještavajući da gledaoce očekuje zanimljiva emisija.

Glavni razlog negativnih komentara leži u njenom privatnom životu, piše Večernji. Nakon što se 2021. razvela posle deset godina braka, ušla je u vezu, a kasnije i u brak, sa bliskim prijateljem svog bivšeg supruga.

Ta odluka izazvala je lavinu osuđujućih komentara, a glumica je doživljavala i neprijatnosti poput dobacivanja na ulici.

– Nažalost, to je doživljavala i dok je bila trudna. Iskakali su iza kontejnera da bi je uslikali, a niko u tom trenutku ne razmišlja da to uznemirava jednu buduću majku. Posle je šetala ulicom s detetom, pa su joj dobacivali oni koji su pratili te medije. Nije to lako ni gledati – to su gomile prolivenih suza – rekla je Anđelkina koleginica, glumica Anja Mandić, a u prilogu se može čuti i šta je o njoj rekao Marko Janketić.







