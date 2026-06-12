Turski klub Bahčešehir potvrdio je da će Aleksandar Đorđević novi trener poslije odlaska Marka Baraća

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Aleksandar Đorđević je i zvanično novi trener Bahčešehira. Već nekoliko dana se spekuliše oko njegovog novog kluba i nastavka karijere. Najnovije informacije iz Italije su se pojavile tokom dana i manje više su tamošnji mediji najavljivali da je sve gotovo i da će preuzeti Virtus iz Bolonje. A onda - obrt.

Poslije otkaza koji je dobio Marko Barać u Bahčešehiru, stigla je potvrda da će ga zamijeniti njegov sunarodnik Saša Đorđević. Čekali su ga u Italiji, dobili su ga u Turskoj.

Welcome to Bahçeşehir Koleji Aleksandar Djordjevic!



Kulübümüz; geçmişte Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano, Panathinaikos ve Virtus Bologna gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Aleksandar Djordjevic ile anlaşmaya varmıştır.



Ailemize hoş geldin…pic.twitter.com/1QjkubW3dI — Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol)June 12, 2026

"Postigli smo dogovor sa iskusnim trenerom Aleksandrom Đorđevićem koji je tokom trenerske karijere radio mnogim klubovima - Bajernu, Fenerbahčeu, Armaniju, Panatinaikosu i Virtusu. Dobro došao u našu porodicu", stoji u zvaničnom saopštenju kluba.

Vidi opis "Saša Đorđević je naš novi trener" Selektor Aleksandar Đorđević i kapiten Miloš Teodosić Miroslav Muta Nikolić i Aleksandar Đorđević Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN Press/arhiva Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 19 / 19

(MONDO)