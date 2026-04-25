Hari Mata Hari napunio i 3. Sava Centar, dvorana pjeva u glas sa njima: Evo kako je nastao njihov najveći hit

Hari Mata Hari napunio i 3. Sava Centar, dvorana pjeva u glas sa njima: Evo kako je nastao njihov najveći hit

Autori Marina Cvetković, Ana Živančević
Nakon dva izuzetno uspješna i potpuno rasprodata koncerta u beogradskom Sava Centru, grupa "Hari Mata Hari" večeras održava i 3.

Hari Mata Hari napunio i 3. Sava Centar, dvorana pjeva u glas sa njima Izvor: MONDO/Ana Živančević

Nakon što je u Beogradu održao dva spektakularna koncerta, Hari Mata Hari, večeras održava i treći u Sava Centru.

Plava dvorana je dupke puna, a mi smo zabilježili atmosferu na početku večeri:

Jedan od najpopularnijih pjevača u regionu, ima više nego bogat muzički opus, ali postoje pjesme koje obavezno izvodi na svakom koncertu. Jedna od njih je i "Strah me da te volim", čuveni hit iz 1990. godine.

Uoči trećeg velikog nastupa otkrio je kako je pjesma nastala:

"Pjesme se stvaraju. Dođe ti neki melodijski momenat, pa je to kao početak teme, pa ti to razvijaš. Pa "nije to", "jeste to"... Pa ili neka rečenica kao "Strah me da te volim", pa kako, šta, gde? Pa je l' kao nekada "Strah me da te volim", ali nikada... Pa onda pomiriš. Radi se, nije to da padne s neba čitav tekst. To su Tantalove muke, ono, mic po mic, rečenica po rečenicu“, rekao je Hari o neprolaznom hitu za domaće medije.

Poslušajte i dio pjesme "Otkud ti ko sudbina":

Beograd peva "Otkud ti ko sudbina": Hari Mata Hari ne krije oduševljenje publikom
Izvor: MONDO/Ana Živančević

Otpevali su i poznati evrovizijski hit, koji je publiku digao na noge:

Hari Mata Hari izveo evrovizijski hit i zapalio Sava Centar
Izvor: MONDO

Poslušajte i kako publika pjeva u glas:

Hari Mata Hari započeo 3. koncert u Sava Centru: Cela dvorana uglas veliki hit
Izvor: MONDO/Ana Živančević

