Pkevačica optužena za ubistvo influenserke: Pregazila je autom na trotoaru nakon svađe, dva dana se borila za život

Autor Marina Cvetković
Instagram influenserka Klaudia Zakrževska, poznata pod nadimkom Klaudiaglam, tragično je preminula nakon što ju je udario automobil ispred noćnog kluba.

Svijet je ostao u šoku nakon vesti da je influenserka Klaudia Zakrževska, poznata pod nadimkom Klaudiaglam, tragično preminula nakon što ju je udario automobil ispred noćnog kluba u Sohou.

Bila je u kritičnom stanju u bolnici nakon što su ona i još dva pješaka udarena u ranim jutarnjim satima u nedelju.

Pjevačica optužena za pokušaj ubistva

Finalistkinja emisije The X Factor, Gabrijel Karington (29) iz Mančestera, pojavila se u utorak pred sudom, optužena za pokušaj ubistva svoje koleginice influenserke Klaudije, nakon navodne svađe ispred kluba

Policija je u ponedeljak uveče, otprilike oko 36 sati nakon incidenta, optužila Karington za pokušaj ubistva, nanošenje teških telesnih povreda sa namjerom, nanošenje lakših telesnih povreda, opasnu vožnju i vožnju pod dejstvom alkohola, prenose strani mediji.

