Marina Tadić žestoko odbrusila novinarki usred intervjua: Dobila pitanje o Karleuši pa pobesnela (Video)

Marina Tadić objavila je novu pesmu "Titanik", inače duet sa Ivanom Simićem, a tom prilikom je prokomentarisala i aktuelne teme

Marina Tadić obradovala je fanove novom numerom "Titanik" koju je snimila sa kolegom Ivanom Simićem. Pevačica je ovom pesmom najavila veliki povratak u vrh muzičke scene, a kako je rekla malo pre promocije, numerom je želela da se "odmakne od svega što je do sada bilo očekivano".

"Ova pesma je tražila novu mene", rekla je nedavno za domaće medije. Marina se na promociji pojavila u elegantnom izdanju, ne skidajući osmeh sa lica, te je rado stala i pred pripadnike "sedme sile" kako bi dodatno prokomentarisala detalje o duetu.

Međutim, nije joj je dopalo jedno od pitanja koje je dobila o koleginici Jeleni Karleuši, zbog čega je žestoko reagovala.

"I ova, uvek sa nekim pitanjima, i na moj koncert si došla i postavljala si mi pitanja koja ne valjaju", besno je odbrusila Marina.

Marina Tadić odbrusila usred intervjua novinarki

Pevačica je istakla da na svojoj promociji želi samo da govori o svom radu i temama koje se tiču njene karijere.

