Karleuša stigla na suđenje sa poznatim sportistom: Hoće da ga pljune pred sudijom, haos u Beogradu

Karleuša je stigla prva na zakazano ročište u Beogradu.

Pop pjevačica Jelena Karleuša pojavila se danas ispred Prvog osnovnog suda u Beogradu, a povod je bilo suđenje sa poznatim sportistom.

Naime, nju je tužio Vladimir Štimac, a ročište između njih zakazano je za danas. Jelena se pojavila u pratnji advokata i djelovala je raspoloženo.

Kao i uvijek, stajling Karleuše privukao je veliku pažnju prisutnih medija i slučajnih prolaznika, a Jelena je, nakon što je ispozirala fotoreporterima, nastavila ka ulazu, gdje je očekuje suočavanje sa bivšim košarkašem.

Jelena se nedavno oglasila za domaće medije i otkrila šta će uraditi u sudu.

"Bukvalno ću otići na sud samo da bih ga sa gađenjem pljunula. Pred sudijom", rekla je ona za domaće medije.