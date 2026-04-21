Porodila se Đokovićeva bivša: Ljepotica ćerki dala moćno ime, muža sportistu dugo krila od javnosti

Tijana Ralić i najmlađi brat Novaka Đokovića, Đorđe, bili su u skladnoj vezi čak šest godina.

Tijana Ralić, bivša partnerka Đorđa Đokovića, danas se porodila i lijepe vijesti podijelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Ona je na svijet donijela ćerku, čime je po drugi put postala majka.

Podsjetimo, Tijana već ima sina kojeg je rodila prije dvije godine, a sada je njena porodica postala bogatija za još jednog člana.

Tijana se oglasila na svom Instagram profilu gdje je objavila čestitke koje je dobila povodom rođenja nasljednice, a tom prilikom otkrila je i ime koje je odabrala za ćerku – Irina.

Značenje imena Irina?

Ime Irina vodi porijeklo od grčkog imena „Eirene“, koje znači „mir“ ili „spokoj“, a u pojedinim tumačenjima simbolizuje unutrašnju ravnotežu i harmoniju.

Neposredno pred porođaj, Tijana je sa pratiocima podijelila i trenutke iz privatnosti, snimivši se u ogledalu u kupatilu prije odlaska u porođajnu salu.

Veza sa Đokovićem trajala 6 godina

Tijana Ralić i Đorđe Đoković bili su u vezi čak šest godina, a njihova romansa važila je za jednu od stabilnijih u javnosti. Mnogi su očekivali da će svoju ljubav krunisati brakom.

Ipak, do toga nije došlo, a raskid je iznenadio javnost.

Nakon prekida, Tijana je na društvenim mrežama otvoreno odgovarala na pitanja pratilaca o njihovom odnosu. Na pitanje da li je razlog raskida to što je Đorđe želio brak, a ona ne, kratko je odgovorila: "Istina je da je želio, a ja ne, ali ga nisam zbog toga ostavila".

Tijana tada nije krila da joj je kraj dugogodišnje veze teško pao, te je priznala da je prolazila kroz izazovan period nakon raskida.