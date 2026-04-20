Muž Kortni Kardašijan zgrozio javnost novom fotkom: Pogledajte šta radi sa njenim palcem, fanovi šokirani (Foto)

Poznati muzičar poznat je po svojim kontroverznim objavama.

Trevis Barker je sisao prste svoje supruge Kortni Kardašijan na novoj fotografiji kojom joj je čestitao 47. rođendan. Bubnjar grupe Blink-182 objavio je niz fotografija, uključujući i jednu na kojoj sisa prste njene noge.

Barker je takođe podijelio slike svoje supruge kako provodi vrijeme sa njihovim sinom, dvogodišnjim Rokijem, i sunča se dok se odmara pored bazena.

"Srećan rođendan, moja prelijepa ženo. Volim te zauvjek i zauvjek", napisao je muzičar (50) uz objavu. "Hvala ti što si tako divna žena, nevjerovatna supruga i najbolja mama našim ljudima. Veoma sam zahvalan što provodim ovaj život sa tobom."

Uprkos radosnom trenutku, fanovi su komentarisali kontroverznu fotografiju.

"Definitivno bih mogao i bez poslednje slike, hahaha. Super slatke slike", našalio se jedan korisnik. "Zašto baš poslednja fotografija?", dodao je drugi. "Znala sam da će biti slika stopala", komentarisala je treća osoba. "Da li su slike sisanja prstiju neophodne?", upitao je četvrti korisnik. "Mislim, ako neko želi da posveti dodatnu pažnju mojim stopalima, ne ljutim se", dodala je majka četvoro djece.

Travis Barker viđen je kako miluje i ljubi stopala svoje žene na nekoliko fotografija sa njihovog venčanja u Italiji. A 2024. godine, Barker je nagovijestio svoj fetiš na stopala kada je podijelio fotografiju za Dan zaljubljenih na kojoj ljubi prste na nogama svoje supruge.