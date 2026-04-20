logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ovo je Jutarnji program": Marić tražio od voditeljke da podigne suknju u emisiji, ona se frapirala

"Ovo je Jutarnji program": Marić tražio od voditeljke da podigne suknju u emisiji, ona se frapirala

Autor Đorđe Milošević
0

Marićeva koleginica je tada reagovala veoma smireno, ali i sa dozom ironije.

Marić tražio od voditeljke da podigne suknju u emisiji Izvor: MONDO, screenshot/Happy tv

Voditeljka Kruna Una Mitrović našla se neočekivanoj situaciji tokom vođenja Jutarnjeg programa sa Milomirom Marićem, kada je u emisiji uživo došlo do razgovora o porukama gledalaca koje su stizale na račun njenog stajlinga.

Kako je emisija tekla, Marić je prokomentarisao poruke koje su, kako je rekao, pristizale od jutra, a u kojima se spominjao njen izgled i odeća koju je nosila tog dana.

Tokom programa, Milomir Marić je izneo deo poruka koje su stizale u redakciju, a koje su se odnosile na to šta Kruna Una Mitrović nosi.

“Ovu emisiju gledaju pametni, pošteni ljudi, ali gledaju i oni malo poremećeni. I evo poruka koje dobijamo od jutros... Nećete verovati. Puna je Srbija raznih manijaka. I nemoj da se ljutiš, ti si dete, ali šta razni ljudi razmišljaju, šta bi priželjkivali, i evo, kaže: ‘Šta Kruna nosi ispod suknje?’. Evo, to traže razni manijaci”, rekao je voditelj.

Kruna Una Mitrović je na Marićevu izjavu reagovala smireno, ali i sa dozom ironije.

“Da ih naučim šta se nosi ispod suknje?”, pitala je Kruna, na šta je Milomir od nje zahtevao da podigne suknju:

Da, aj im pokaži.”

Kruna Una Mitrović je potom pristala da, kako je rekla, odgovori na “zahtev gledalaca”.

“Ako je na zahtev gledalaca, šta ću. Za razliku od nekih ja zaista nemam šta da krijem”, rekla je ona i bez podigla suknju ispod koje je imala šorts.

Na to je Marić kratko dodao:

Ti ništa ne kriješ. Nosi pantalone

“Jeste stvarno mislili da se ispod ove suknje krije nešto što vi do sad niste videli? A sa druge strane, da li znate na kom ste kanalu? Ako ne znate, proverite, ovo je Jutarnji program”, objasnila je Kruna.

Tagovi

Milomir Marić kruna una mitrović happy tv jutarnji program suknja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ