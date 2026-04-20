"Ovo je Jutarnji program": Marić tražio od voditeljke da podigne suknju u emisiji, ona se frapirala

Marićeva koleginica je tada reagovala veoma smireno, ali i sa dozom ironije.

Izvor: MONDO, screenshot/Happy tv

Voditeljka Kruna Una Mitrović našla se neočekivanoj situaciji tokom vođenja Jutarnjeg programa sa Milomirom Marićem, kada je u emisiji uživo došlo do razgovora o porukama gledalaca koje su stizale na račun njenog stajlinga.

Kako je emisija tekla, Marić je prokomentarisao poruke koje su, kako je rekao, pristizale od jutra, a u kojima se spominjao njen izgled i odeća koju je nosila tog dana.

Tokom programa, Milomir Marić je izneo deo poruka koje su stizale u redakciju, a koje su se odnosile na to šta Kruna Una Mitrović nosi.

“Ovu emisiju gledaju pametni, pošteni ljudi, ali gledaju i oni malo poremećeni. I evo poruka koje dobijamo od jutros... Nećete verovati. Puna je Srbija raznih manijaka. I nemoj da se ljutiš, ti si dete, ali šta razni ljudi razmišljaju, šta bi priželjkivali, i evo, kaže: ‘Šta Kruna nosi ispod suknje?’. Evo, to traže razni manijaci”, rekao je voditelj.

Kruna Una Mitrović je na Marićevu izjavu reagovala smireno, ali i sa dozom ironije.

“Da ih naučim šta se nosi ispod suknje?”, pitala je Kruna, na šta je Milomir od nje zahtevao da podigne suknju:

“Da, aj im pokaži.”

Kruna Una Mitrović je potom pristala da, kako je rekla, odgovori na “zahtev gledalaca”.



“Ako je na zahtev gledalaca, šta ću. Za razliku od nekih ja zaista nemam šta da krijem”, rekla je ona i bez podigla suknju ispod koje je imala šorts.

Na to je Marić kratko dodao:

“Ti ništa ne kriješ. Nosi pantalone”

“Jeste stvarno mislili da se ispod ove suknje krije nešto što vi do sad niste videli? A sa druge strane, da li znate na kom ste kanalu? Ako ne znate, proverite, ovo je Jutarnji program”, objasnila je Kruna.