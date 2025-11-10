Marić ipak na televiziji s nacionalnom frekvencijom: Evo gdje ćemo ga još gledati

U emisiji će obrađivati aktuelne teme, događaje, a sve na sebi svojstven način

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon skoro dvadeset godina provedenih na "Hepiju", voditelj Milomir Marić odlučio je da napusti tu televiziju, čime je mnoge iznenadio. Nakon što se danima polemisalo o razlozima otkaza ali i na koju će televiziju preći, otkriveno je da Marić i Katarina Korša od 3. novembra, vode "Dan na dan" radnim danima od 07-10h, na TS media live.

Međutim, sada je otkriveno da ćemo Marića ipak gledati i na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Odskora, javnost je u prilici da ga prati u "Ćirilici" koju godinama vodi, a koja se sada prikazuje na TV Prva i ide jednom nedeljno.

Sada je nova informacija iznenadila sve, a dio novog formata koji ista televizija priprema svojim gledaocima, biće upravo on. Naime, TV Prva od ponedeljka startuje sa emitovanjem nove emisije.

Odmah nakon jutarnjeg programa, gledaoci će moći da uživaju u dnevnoj emisiji "Dan na dan" voditelja Milomira Marića.

Ova informativna emisija obrađivaće aktuelne teme, događaje, ali na voditelju svojstven način - duhovito, sarkastično, ali objektivno.



