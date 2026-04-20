Melina i Džefri vjenčali su se proteklog vikenda u Monaku, a slavlje je upriličeno u Italiji.

Melina Galić, od subote, 18. aprila, Arnold i njen suprug, 23 godine stariji britanski milioner Džefri Pol Arnold Dej, tokom svih dana svog svadbenog veselja borave na njegovoj jahti od 10.000.000 eura.

Domaći mediji došli su u posed snimka koji je nastao nakon njihovog slavlja na kojem se vidi kako oni provode vrijeme na ovom skupocjenom plovilu.

Vidi opis Melinu muž milioner gađao peškirom: Pojavio se šok snimak sa jahte nakon glamuroznog slavlja (Video)

Bivša supruga muzičke zvijezde Harisa Džinovića i Džefri su se iz restorana gdje su okupili svoje zvanice njegovim oldtajmerom, koji vrijedi do 330.000 eura, dovezli do marine gdje je bila usidrena jahta.

Melina sa mužem na jahti posle slavlja

Džefri je lično upravljao svojim Bentlijem. Sa njima su bili i kumovi.

Prilikom ulaska na jahtu Melina i njen suprug su se izuli, a u jednom trenutku je uzeo peškir kojim je obrisao lice pa gađao Melinu, koja je sjedjela u kabini.

Ubrzo je na jahtu stigao i ogroman buket cvijeća.

"Može i da se ubije"

Da je definitivno okrenuo novi list i da o bivšoj više ne želi ni da misli, Džinović je dokazao i sledećim riječima za domaće medije, a nakon svadbe bivše supruge.

"Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju, to me ne interesuje, davno sam je ja, kad smo se razišli okrenuo svom životu, svom djetetu prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, štagod hoće...šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet", rekao je Haris između ostalog za Telegraf.