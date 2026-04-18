Stravična sudbina poznate glumice: Na psihijatriji saznala ko ju je zlostavljao sa 15 godina, najviše mu vjerovala

Glumica Ešli Džad preživjela je pravi pakao.

Poznata holivudska glumica Ashley Judd danas, 19. aprila, puni 58 godina. Prije nekoliko godina odlučila je da se povuče iz javnog života. Proslavila se ulogama u filmovima Kolekcionar i Dvostruka opasnost, ali iza uspješne karijere i političkog angažmana krije se izuzetno teška životna priča.

Kako su ranije prenijeli mediji, tokom života suočavala se sa traumatičnim iskustvima – bila je žrtva zlostavljanja u djetinjstvu, nasilja u tinejdžerskom periodu, kao i zlostavljanja od strane rođaka čijeg se imena prisjetila tek nakon psihoterapije.

Njeni roditelji razveli su se kada je imala samo četiri godine, a već sa sedam godina suočila se sa depresijom. U tom periodu prvi put je bila izložena zlostavljanju, a kada je o tome govorila bližnjima, nije naišla na razumijevanje.

Od malena je bila izložena s*ksualnim eskapadama svoje majke Naomi, kao i njenim fizičkim obračunima s brojnim partnerima. Njena majka je imala u svom vlasništvu i pištolj, pa se Ešli s oružjem igrala od malih nogu, a čak se i oprobala u ruskom ruletu. Do svoje osamnaeste godine promijenila je čak trinaest škola, pa se osjećala nepoželjno i nevoljeno.

U srednjoj školi pobijedila je na manekenskom takmičenju osvojivši dvomjesečni ugovor za rad u Japanu. Ponadala se da će je ta prilika izvući iz bijede i omogućiti novi početak.

Međutim, za vrijeme putovanja bila je izložena nemoralnim ponudama menadžera zaduženog za organizaciju, a jedan maneken je pokušao da je prisili na oralni seks. Ešli je nekako uspjela da nastavi dalje, a jedan od njenih prioriteta bilo je obrazovanje. Diplomirala je na Univerzitetu u Kentakiju, pa se preselila u Holivud gdje je ostvarila zavidnu karijeru.

Inače, u knjizi je napisala i kako ju je sestra Vinona motivisala da se prijavi na rehabilitaciju zbog prejedanja. Tamo se suočila sa svim bolnim sjećanjima iz života.

„Preživjela sam s*ksualno zlostavljanje, silovanje i incest. Blagoslovljena sam jer su mi 2006. osobe koje su proživjele isto pomogle u oporavku… Ljeto 1984. bilo je bolno. Jedna me odrasla osoba dva puta silovala, dok me druga odrasla osoba neprestano zlostavljala, a jedan je muškarac pritom sve posmatrao (sada znam da je to bilo zato jer mu je bio potreban svjedok, neko ko će potkopati moju izjavu u slučaju da odlučim sve da prijavim)…“, napisala je jednom prilikom na društvenim mrežama.

Ešli je otkrila kako je donijela odluku o prekidu trudnoće jer je bila silovana od strane oca nerođenog djeteta. Dodala je da bi, u slučaju da je odlučila da rodi dijete, otac dobio pravo na starateljstvo od strane države.

„Razlog zbog kog sam htjela da podijelim svoje lično iskustvo jeste to što sam vrlo otvorena i, kao što svi znaju, silovanje sam preživjela tri puta. Nakon jednog od tih slučajeva ostala sam trudna i veoma sam zahvalna što sam uspjela da pristupim sigurnom i legalnom abortusu. Silovatelj, koji je iz Kentakija, imao bi očinska prava i u Tenesiju, odakle sam ja. Morala bih da budem roditelj zajedno sa čovjekom koji me je silovao“, ispričala je Ešli.